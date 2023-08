Pag ponuja veliko več kot le živahno nočno življenje

Otok Pag je dom plaže Zrće, ene najbolj priljubljenih hrvaških plaž, ki vsako poletje privabi na tisoče željnih zabave in plesa. Vendar pa se Pag ne omejuje le na Zrće, pač pa ponuja še številne druge čare, od čudovitih sončnih zahodov, izvrstne kulinarične ponudbe pa vse do možnosti popolne sprostitve in miru.

Z dolgo obalo in vrsto klubov, ki so zrasli na plaži Zrće, je ta postala glavni magnet za turiste na otoku Pagu. A na Pagu boste prišli na svoj račun tudi vsi tisti, ki iščete mirne kotičke, da si odpočijete in doživite priljubljeni otok na povsem svoj način.

Mestece Lun

Foto: Shutterstock

Kraj imenujejo tudi mesto oljk, saj je bogat z njenimi nasadi, ki ponujajo pravo oljčno doživetje. Poleg kulinarike vsa bo sprehod med oljkami popeljal v drug svet, kjer si boste ob zvokih škržatov lahko napolnili baterije in pozabili na vsakdanje skrbi. Poleg tega boste v mestu Lun lahko občudovali enega najlepših sončnih zahodov na otoku.

Plaža Babe

Foto: Shutterstock

Plaža Babe je pravi biser med novaljskimi plažami. Edinstvena mešanica kamenčkov in ozkega obalnega pasu ustvarja čarobno vzdušje, ob tem pa boste našli veliko možnosti za kulinarične užitke in rekreacijo.

Zaradi podolgovate oblike ponuja možnost umika od množice kopalcev, da boste lahko uživali v svojem miru in tišini. Še posebej romantično doživetje vas čaka v poznih popoldanskih urah, ko sonce začne počasi zahajati. Plaža Babe je pravo mesto za tiste, ki iščejo raznolikost in želijo izkusiti tako živahno vzdušje kot tudi zasebne trenutke v neokrnjeni naravi.

Vrh Sv. Vid

Foto: Shutterstock

Najvišja točka Paga, ki je skoraj na sredini otoka in do katere lahko dostopate iz več smeri, je 349 metrov nad morsko gladino. Kratek pohod proti Sv. Vidu vas na vrhu nagradi z neverjetnim razgledom na morje, slikovite zalive in paške soline. Čarobnost vzpona se še posebej razvije zgodaj zjutraj ali ob večernem sončnem zahodu, ko ima narava najlepšo podobo. Po vrnitvi s pohoda se lahko takoj spet osvežite v morju.

Okusite "rumeno zlato"

Foto: Shutterstock

Takšno ime se je oprijelo nepogrešljivega izdelka tega otoka – paškega sira. Ponaša se z edinstveno kakovostjo, ki je posledica posebnih okoliščin na otoku. Ovce, ki dajejo ta sir, so zmožne neustrašno prenašati peklensko vročino. Pasejo se na pobočjih, prekritih s soljo, ki jo z morja prinaša veter. Prav ta paša siru daje nezamenljiv značaj in prepoznavno aromo.

Paški sir se uvršča med najboljše na svetu in je resnično darilo narave, ki je povezano z zgodovino in tradicijo otoka Pag. V vsakem grižljaju tega vrhunskega sira ne boste občutili le njegovega edinstvenega okusa, temveč tudi zgodbo otoka in ljubezen do tradicije, ki se skriva v vsakem koščku.