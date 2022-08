Kako ravnati, če na dopustu zbolite?

Pa vam je uspelo. Končno ste prispeli na svojo sanjsko dopustno destinacijo. Z vami so pripotovali vaši najbližji, s seboj pa ste vzeli vse, za kar menite, da boste potrebovali za oddih. Nenadoma občutite, da se je vaše počutje poslabšalo, začne vas mraziti, čeprav je vsem okoli vas vroče. Bolezen je na dopustu lahko sila neprijetna, a s pravim zavarovanjem boste lažje in z manj stroški prišli do ustrezne pomoči.