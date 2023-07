Kaj vse potrebujemo v kovčku, da bomo ravno prav opremljeni

Če niste med tistimi, ki si že nekaj tednov pred odhodom na dopust pripravijo natančen spisek stvari za na pot, vam bo morda koristilo naslednjih nekaj nasvetov. No, spisek je vsekakor uporaben, saj ko enkrat ugotovimo, brez česa na poti res ne moremo, si lahko naredimo kopije in si za prihodnjič prihranimo mukotrpno razmišljanje. Redkokdo namreč uživa v pripravljanju prtljage.

Večji ko bo kovček ali torba, več bomo vzeli s seboj – tega verjetno ni treba posebej poudarjati. Redko pa se zgodi, da ne bi na koncu poti ugotovili, da smo pretiravali. Nasvet potovalne rubrike v časopisu New York Times svetuje, da lahko za enotedensko potovanje uporabimo preprosto pravilo 5, 4, 3, 2, 1. To pomeni pet kompletov nogavic in spodnjega perila, štiri majice, tri pare (kratkih) hlač, dva para obutve in eno pokrivalo. Pa še kopalke, športno opremo in jakno, da bodo pri roki po potrebi.

Klasično pakiranje v slojih je menda preživeto; tako shranimo manj, oblačila pa se mečkajo. Foto: Guliverimage Pri zlaganju priporočajo tehniko svežnjev. Vsak kos oblačila previdno ovijemo okoli osrednjega jedra, s spodnjim perilom in majicami na sredini ter z velikimi krojenimi kosi, kot so suknjiči in obleke, za zunanji sloj.

Namesto zlaganja kosov oblačil enega na drugega nekateri prisegajo na zvijanje, s čimer se da prihraniti kar nekaj prostora, za lažje iskanje pa so dobrodošle potovalne vrečke, da ne razmečemo celotnega kovčka, ko iščemo posamezen predmet. Zlasti za otroke pa je smiselno narediti zvitke kompletov oblačil za vsak posamezen dan.

Splošen nasvet je tudi, da damo težje kose prtljage na dno, proti vrhu pa lažje, čim bolj priročno si shranimo tudi stvari, ki jih bomo potrebovali takoj po prihodu na cilj. Kopalk otrok, ki jih ponavadi v prvem trenutku, ko ugasnemo avtomobil, odnese proti vodi, ne dajajmo na dno potovalnih torb.

V resnici potrebujemo le eno ročno torbico. Če potrebujemo še drugo, si jo kupimo kot spominek.

Vode, vode!



Načrtovanje poti je vedno smiselno, vendar pa moramo vedno računati na kaj nepredvidenega in upoštevati, da ni nujno, da bomo na cilju po načrtovanih treh urah, na primer. V sezoni so zaradi gostejšega prometa pogosti zastoji in nesreče, zato je treba v avtu vedno imeti zadostno zalogo vode in kakšen prigrizek.

Pri roki obdržimo nujne stvari

V ročno prtljago shranimo nujne stvari, katerih izgube si zares ne moremo privoščiti. Če potujemo z letalom, je treba imeti v mislih, da se prtljaga lahko tudi izgubi in jo (če imamo srečo) dobimo nazaj kakšen dan kasneje.

Dokumenti in denar so obvezni, ne bo tudi odveč, če pred odhodom naredimo kopije potovalnih dokumentov – osebne izkaznice ali potnega lista – za primer kraje originalov. Tudi kakšen rezervni par nogavic in spodnjega perila ter majica lahko pridejo prav.

Če potujemo z letalom, je smiselno, da najtežja oblačila oblečemo za na pot. S tem bomo privarčevali nekaj dragocene teže prtljage.

Če si že z muko pripravimo seznam stvari, ki jih bomo vzeli na potovanje, si ga shranimo. Prihodnjič bomo olajšani, lahko pa na spisek kvečjemu dodamo še kakšen manjkajoči kos prtljage. Foto: Getty Images

Da ne bi zašli v elektronsko sušo ...

V ročno prtljago spadajo še polnilci za elektronske naprave in slušalke, tudi drugih dragocenosti – prenosnega računalnika, kamere, nakita – seveda ne bomo prepuščali v milost in nemilost prtljažne službe. Ne pozabimo na kakšno knjigo, revijo in pisalo. Ali e-knjigo, če želimo pridobiti še nekoliko prostora.

V ročno prtljago zanesljivo spadajo še očala, zdravila na recept, mazilo za ustnice in blazina za podporo vratu. Za potešitev volčje lakote bomo veseli zavojčka oreščkov, energijske ploščice ali čokolade.

Na letalo še vedno le s stomililitrskimi plastenkami

Toaletne pripomočke je, če bomo na poti morali skozi letališko kontrolo, praktično shraniti v prozorni torbici in, ne pozabimo, omejitev tekočin v ročni prtljagi znaša sto mililitrov, vse skupaj pa mora biti shranjeno v torbici s prostornino največ enega litra. Izjema so otroška hrana, zdravila in dietna hrana za diabetike.

Za ohranjanje mirnih živcev po poti bomo morda potrebovali še ušesne čepke. Morda ima malček za vami slab dan ali pa sosed z gromkim smrčanjem skrbi za zvočno kuliso.