Za dobrodelnost zavihajo rokave: Lidlovci na delovni akciji v Pacugu

Oglasno sporočilo

Pacug za Lidlovke in Lidlovce že vrsto let ni le otroško letovišče, ki gosti vrtce, šole, kolonije in socialno ogrožene skupine. Predzadnji konec tedna v maju tam namreč poteka tradicionalna Lidlova delovna akcija .

Prostovoljci na tej delovni akciji so sodelavci Lidla Slovenija, ki s svojimi družinskimi člani in prijatelji obiščejo letovišče za dan ali dva in skupaj zavihajo rokave, se lotijo prenovitvenih del in tako skupaj ustvarjajo boljši svet. V Lidlu Slovenija so del te zgodbe že peto leto. Tudi letos jim v sončnem majskem koncu tedna ni zmanjkalo pridnih rok, prav tako ne zabavnih trenutkov.

Videoutrinki z Lidlove delovne akcije v Pacugu 2018:

Na sobotno jutro, 19. maja, je Lidlove prostovoljce v Pacugu pričakalo sonce. Veliko pridnih parov rok se je zbralo na delovni akciji, pripravljenih za delo s čopiči, vrtalnimi stroji, brusnim papirjem, barvami in drugimi pripomočki. Med prostovoljci so bili tudi nekateri otroci Lidlovk in Lidlovcev, njihovi partnerji, prijatelji in tudi starši.

Kaj so prenovili letos?

Prebarvati je bilo treba marsikatero steno, klopce so bile željne sveže barve, ogrodja stolov so se veselila brusnega papirja in novih barv. Tudi ograja ob igrišču je bila potrebna ponovnega pleskanja, tla na stopnicah pri vstopu v morje pa so potrebovala gumijasto zaščito. Na delovni akciji so se letos lotili predvsem prenavljanja nekaterih elementov v jedilnici ter poskrbeli za to, da je ena od letoviških sob dobila osveženo podobo. Prebarvali so tudi oba čolna in urejali nekatera preostala manjša opravila v okolici.

Večja renovacija vsako leto

Poleg dobrodelnega vikenda, ki se ga že pet let udeležujejo prostovoljci iz Lidla Slovenija, podjetje vsako leto nameni večjo donacijo. Lansko leto so tako npr. poskrbeli za zamenjavo oken, ki omogočajo zatemnitev z roletami in odpiranje ter prezračevanje. Stara okna so bila že tako dotrajana, da so dopuščala prepih kljub dejstvu, da so bila popolnoma zaprta. Niso omogočala zatemnitve z roletami, v času kosila pa je bilo v jedilnici izjemno vroče, obedovanje zato neprijetno. Letos pa so podprli menjavo keramike v jedilnici, ki je poskrbela za osveženo podobo in ima tudi zaščitno, protizdrsno funkcijo.

Dobre volje jim ne zmanjka

Z nasmejanih obrazov je razvidno, da so Lidlovi prostovoljci resnično združili koristno delo s prijetnim druženjem in svoj prosti vikend investirali v veselje in srečo otrok, ki bodo lahko v letovišču uživali njegovo novo podobo.

"Delovna akcija v Pacugu je enkratna priložnost, da sodelujemo pri dobrodelnosti, ki zagotovo pride v prave roke - to so otroci. Naložba v letovišče je naložba prav v njih, zato smo z družino veseli in ponosni, da lahko sodelujemo in pomagamo, hkrati pa se učimo, kako pomembna je družbena odgovornost, ki polepša življenje vsakemu od nas, tistemu, ki pomaga, in tistemu, ki pomoč prejme," je svoje vtise delila Erika Drobnič, vodja oddelka Infofona v Lidlu Slovenija.

Lidlovke in Lidlovci s prijatelji, partnerji in družino tako vsako leto pomagajo ustvarjati boljši svet in s skupnimi močmi poskrbijo za prijetnejše bivanje vseh tistih mladih nadobudnežev, ki se bodo počitniških dni v Pacugu zagotovo še dolgo z veseljem spominjali.