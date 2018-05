Jernej Slivnik s svojim pogledom na svet uči druge, tudi svojega trenerja

Izjemen mladi športnik invalid Jernej Slivnik, ki je zaradi hude prometne nesreče v otroštvu pristal na invalidskem vozičku, je s prizadevnostjo, delavnostjo in predvsem z močno voljo ter pomočjo najbližjih uresničil svoje otroške sanje – z monoskijem je nastopil na paraolimpijskih igrah.

Jernej Slivnik je že zelo zgodaj v otroštvu kljub vsem oviram, ki mu jih je naložilo življenje, začutil, da je njegovo poslanstvo šport, natančneje sedeče smučanje. Ko je na smučarskem taboru za invalide v Kranjski Gori poskusil smučati na monoskiju, ga je ta smučarski pripomoček tako prevzel, da je svoj prosti čas in vse svoje moči usmeril v trening in v svoje sanje – paraolimpijske igre.

Ponosni podporniki športnikov invalidov "Spodbujam vse starše, naj svoje otroke vključijo v šport,« je na posvetu povedal Darko Đurić, eden naših najbolj uspešnih paraolimpijcev. Športniki invalidi so neizmeren vir navdiha in motivacije, saj kljub preprekam, ki jim jih je postavilo življenje, uspešno premagujejo izzive in dosegajo neverjetne uspehe. Lidl Slovenija je leta 2016 v okviru svoje trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet postal ponosni sponzor Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskiga komiteja. Lani pa so predstavili program Postani športnik, s katerim želijo vzpostaviti učinkovit dolgoročni sistem za večje vključevanje mladih invalidov v šport ter obenem dvigniti prepoznavnost pomena športa invalidov v slovenski javnosti. Skozi šport in rekreacijo namreč mladi razvijajo svoje zmožnosti, krepijo samopodobo in s tem pomembno pripomorejo h kakovosti življenja.

Edini na letošnjih igrah, najboljši do zdaj

Jernej je z rezultatom na paraolimpijskih igrah zelo zadovoljen, z veseljem pa že pričakuje tudi prihodnjo sezono. Foto: Ana Kovač

Tako je bil letos edini slovenski udeleženec paraolimpijskih iger v Pjongčangu. Z 12. mestom v slalomu je 17-letni dijak športnega oddelka jeseniške gimnazije dosegel najboljšo slovensko uvrstitev na paraolimpijskih igrah do zdaj.

"Na paraolimpijske igre v Pjongčangu me vežejo zelo lepi spomini, imeli smo se res fino. Odpeljal sem dve super tekmi, vendar se mi je na žalost samo ena posrečila, ampak tudi s tem rezultatom sem zelo zadovoljen," je povedal mladi športni navdušenec, ki je tudi ambasador Lidlovega projekta Postani športnik.

Osem let na snegu

Sneg je Jernejev element. Kadar ga ni v šoli, je verjetno na belih strminah, kjer s smučarskim trenerjem Romanom Podlipnikom, tudi gimnazijskim profesorjem športne vzgoje, pilita smučarsko tehniko. Foto: Sportida

Jernej profesionalno smuča že tri sezone, skupaj torej že osem let. "Doma sem z gorenjskega konca, tako da je bil smučanje prvi šport, s katerim sem se spoznal. Ostalo je tudi edini šport, s katerim se resno ukvarjam," je povedal Hrušičan, ki si je za cilj zadal čim boljše uvrstitve na tekmah evropskega in svetovnega pokala, njegov najbolj kratkoročen cilj je naslednja sezona svetovnega prvenstva v Švici. Vse to bo lahko dosegel, če bo stalno dobro pripravljen. Tega pa ni brez vrhunske podpore strokovnjakov.

Jernej Slivnik: "Najbolj sem ponosen na rezultat iz Koreje – na 12. mesto slaloma in tudi na druge rezultate iz svetovnega pokala, predvsem pa na opravljeno normo za Korejo, torej na 10. mesto v Kranjski Gori."

Okrog njega se je oblikovala ekipa trenerjev pod vodstvom smučarskega trenerja in gimnazijskega profesorja športne vzgoje Romana Podlipnika. V ekipi sta tudi kondicijski trener doktor kineziologije Igor Justin in fizioterapevtka Manca Vida.

Kondicijski trener Igor Justin in Jernej Slivnik, dobro uigran dvojec.

Pravzaprav je prava vodja ekipe verjetno Jernejeva mama Tanja, ki vse skupaj uspešno koordinira. "Poleg dela s trenerji je zelo pomembna tudi domača podpora. Mami je prva, ki sliši vse moje probleme. Z njo delim tudi veselje po treningih," nam je ob obisku pri njiju doma na Hrušici povedal Jernej in malce že pogledoval na uro. Čeprav ima proti koncu šolskega leta ogromno dela, da nadoknadi vse zamujene ocene, je zelo pomembno tudi družabno življenje. Tokrat je bil petek in se je ravno odpravljal ven s sošolci.

Šola na stranskem tiru polovico časa

Med Jernejevimi podporniki je tudi podjetje Lidl Slovenija. Foto: Ana Kovač

"Od vsega se najraje družim s sošolci, pa seveda kakšno serijo rad pogledam," je dodal Jernej, ki mu podpora sošolcev zelo veliko pomeni: "Vsi mi pomagajo, da usklajujem šport in šolo, tako da sem lahko obeh področjih zelo uspešen. Vsi me spodbujajo, navijajo zame, so moji prvi navijači, tako da se je vedno znova super vrniti nazaj v svoj razred."

Največji vzornik: Anže Kopitar Spremlja in navija za vse naše športnike, najbolj pri srcu pa mu je Anže Kopitar. Foto: Ana Kovač Sam spremlja vse slovenske smučarje in športnike na splošno. Pravi, da v Sloveniji nima smučarskega vzornika, je pa z vsemi v prijateljskih odnosih in tudi navija za čisto vse, zato si težko izbere samo enega, ki bi bil na smučarskem področju njegov vzornik. "Zunaj smučarskih krogov bi opozoril na Anžeta Kopitarja, spremljam njegove tekme in sva zelo dobra prijatelja, saj smo družinski prijatelji. Njega najbolj spoštujem kot športnika in osebnost," je razkril Jernej in nam v svoji sobi pokazal nekaj Anžetovih spominkov. "Sem zapečaten s hokejem in smučanjem."

Domači fitnes vsak dan

S kondicijskim trenerjem Igorjem Justinom, dr. kineziologije, imata do potankosti izdelan program za vrhunsko telesno pripravljenost. Foto: Ana Kovač

Jernej polovico šolskih dni izostane zaradi športnih obveznosti, saj trenira trikrat do petkrat na teden na snegu in skoraj vsak dan v fitnesu. Letos je smučarske treninge končal kmalu po Koreji, zdaj pa se že odvijajo priprave na naslednjo sezono.

Trening v domačem fitnesu, ki ga je Jernejeva mama Tanja uredila kar v hiši, je prav tako pomemben kot trening na snegu. Jerneja usmerja kondicijski trener Igor Justi, dr. kineziolog, ki že leto in pol skrbi za tisti del telesne priprave, ki jo Jernej lahko izvaja doma. "Zato smo pridobili večnamensko fitnes napravo, uteži, elastike in sobno kolo. Osredotočena sva na moč, osnovno vzdržljivost in vzdržljivost v moči ter gibljivost," je povedal Igor Justin, ki z Jernejem vsak drugi konec tedna natančno začrta program treninga med tednom.

Igor Justin, dr. kineziologije že leto in pol skrbi za Jernejevo kondicijo. Njun program je raznolik in popolnoma prilagojen Jerneju.

Seveda ima vsak kdaj pa kdaj slab dan, Jernej pri tem ni nobena izjema. "Vedno ga poskušam motivirati tako, da ga spomnim na njegovo zgodbo – kaj vse je prestal, in na trud, ki ga je vložil za svoje cilje. Spomnim ga, kako se je vsemu odrekal, kakšno disciplino je imel, v šoli in na treningu. Zagotovim mu, da je to le slab dan in naj opravi trening, potem pa bodo prej ali slej prišli tudi svetli trenutki. Tako je pač normalno, vsi to doživljamo, tudi jaz. Sem se pa od njega naučil, da nikoli ne smemo obupati. S tem pogledom bi morali vsi vsako jutro vstati," je povedal trener.

Po športu smo sposobnejši

Igor Justin: "Jernej je izredno mlad in ima pred seboj še bogato kariero, če bo le vztrajal v tej smeri." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prepričan je, da bi se prav vsi, ne le invalidi, že zaradi splošnega zdravja morali čim več gibati. "Zaradi športa imamo več energije, tudi delovno smo potem bolj sposobni in se boljše počutimo. Edina razlika, ki je pomembna pri športu invalidov, je, da je treba vaje invalidu mnogo bolj prilagoditi kot človeku, ki ni v takšnem stanju."

Igor Justin: "Na Jerneja sem najbolj ponosen zaradi močne discipline in zaradi sposobnosti nevtralizirati stres oziroma ga spraviti na tako raven, da lahko dosega takšne rezultate in tak nastop. Zdaj ima že nekaj izkušenj in bo lahko lažje delal naprej. Še zmeraj ne smemo pozabiti, da je Jernej izredno mlad – ni še niti polnoleten in ima pred seboj še bogato kariero, če bo le vztrajal."