Foter (Baštata/The Father)

Intimna družinska drama, ki nam skozi vrsto komičnih in absurdnih dogodkov pokaže, kako težko je negovati pristen odnos s tistimi, ki so nam blizu. Zmagovalni film 54. festivala v Karlovih Varih.

Bolgarija, Grčija │ 2019 │ 87 min. │ Komična drama R: Kristina Grozeva, Petar Valčanov I: Ivan Barnev, Ivan Savov, Tanya Shahova IMDb: 6,5/10 │ Rotten Tomatoes: 100 % │ Uporabniki Googla: 75 %

Vasil je pravkar pokopal svojo drago ženo Ivanko. Na pogrebu pa mu soseda pove, da jo Ivanka vztrajno poskuša priklicati po telefonu.

Vasil je prepričan, da mu žena poskuša nekaj povedati, zato poišče pomoč znanega medija, da bi mu pomagal vzpostaviti stik z njo. Njegov sin Pavel ga poskuša spraviti k pameti, a Vasil trmasto vztraja pri svoji nameri …

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

"Zgodba lahko mestoma preizkuša meje verodostojnosti, na splošno pa je ta film ceste izven zemljevida humana, sočutna, na likih temelječa radost." Stephen Dalton, Hollywood Reporter

"Nenavaden in srčen Foter nam morda ne daje vedno tistega, kar želimo, vendar poskrbi, da dobimo tisto, kar potrebujemo." Jessica Kiang, Variety

"Film, ki sta ga režirala Kristina Grozeva in Petar Valchanov, se zateče v absurd in nas prisili do smeha skozi čisto ogorčenje." Shubhra Gupta, The Indian Express

Napovednik filma Foter: Zanimivosti: Celovečerec Kristine Grozeve in Petara Valčanova je na 54. filmskem festivalu v Karlovih Varih prejel nagrado za najboljši film, na filmskem festivalu na ruskem otoku Sakhalin so mu podelili nagrado za najboljšo režijo in nagrado občinstva, predvajali pa so ga tudi na filmskih festivalih v Torontu, Londonu in Valladolidu ter na Liffu.

in je na 54. filmskem festivalu v Karlovih Varih prejel nagrado za najboljši film, na filmskem festivalu na ruskem otoku Sakhalin so mu podelili nagrado za najboljšo režijo in nagrado občinstva, predvajali pa so ga tudi na filmskih festivalih v Torontu, Londonu in Valladolidu ter na Liffu.



"Pomembno je biti bolj povezan in dobro reševati težave. Mislim, da nas te stvari (pokaže na mobilni telefon, op. p.) ne povezujejo, velikokrat so ovire pri sporazumevanju."



Zato je pomanjkanje ustrezne komunikacije postalo ena od glavnih tem njunega filma.

"Pomembno je biti bolj povezan in dobro reševati težave. Mislim, da nas te stvari (pokaže na mobilni telefon, op. p.) ne povezujejo, velikokrat so ovire pri sporazumevanju." Zato je pomanjkanje ustrezne komunikacije postalo ena od glavnih tem njunega filma. Film je bil uraden bolgarski kandidat za tujejezičnega oskarja, a se ni uvrstil med končnih pet nominirancev.





Skupaj sta posnela nekaj kratkih filmov, za katere sta prejela številne ugledne nagrade na različnih mednarodnih filmskih festivalih (Clermont-Ferrand, Busan, Bruselj).



Foter (2019) je njun tretji celovečerec po filmih Urok (2014) in Slava (2016).

V videoteki DKino si oglejte tudi: