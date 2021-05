Filmi, ki slavijo športni duh

Zmagovalec (Moneyball, 2011)

Resnična zgodba spremlja poskus direktorja bejzbolskega moštva Billyja Beana (Brad Pitt), da bi sestavil ekipo na podlagi računalniške analize igralcev. Ta je s pomočjo ekonomista Petra Branda (Jonah Hill) sprožil revolucijo v bejzbolu, številni pa so mu očitali, da je nespoštljivo raztrgal samo srce in dušo tega nacionalnega športa. • V četrtek, 27. 5., ob 15.45 na TV 1000.* │ Tudi v videoteki DKino.

Legenda Muhammada Alija (I Am Ali, 2014)

Biografski dokumentarec prikazuje osebno plat življenja Muhammada Alija in njegov vzpon od skromnega fanta do enega najbolj znanih ljudi na svetu. V filmu so uporabili do takrat še neobjavljene zvočne posnetke iz Alijevega osebnega arhiva, presunljivi intervjuji in pričanja njegovih bližnjih pa poskrbijo za edinstven vpogled v življenje večnega zmagovalca. • V torek, 1. 6., ob 21. uri na Planet 2.*

Izven igrišča (The Way Back, 2020)

Oskarjevec Ben Affleck se je vrnil v staro dobro formo v hvaljeni športni drami o alkoholiku, ki postane trener svoje nekdanje srednješolske košarkarske ekipe. • V torek, 25. 5., ob 6.45 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Levi kroše (Southpaw, 2015)

Jake Gyllenhaal v izvrstni športni drami režiserja Dneva za trening o boksarskem prvaku, ki se po nepopisni tragediji vrne v boksarski ring. Odločen, da se bo znova pobral, se po pomoč zateče k upokojenemu trenerju amaterskih boksarjev. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Orel Eddie (Eddie the Eagle, 2016)

Biografska športna drama o Britancu Eddieju Edwardsu (Taron Egerton) – mladem smučarskem skakalcu, ki je z udeležbo na olimpijskih igrah v Calgaryju leta 1988 osvoji srca športnih navijačev po vsem svetu.• V soboto, 29. 5., ob 21.25 na Planet.*

Creed: Rojstvo legende (Creed, 2015)

Izpeljanka legendarne franšize o Rockyju je presenetljivo sveže in osebno delo, ki nadaljuje zgodbo iz povsem nove perspektive – film se osredotoči na nezakonskega sina Rockyjevega dolgoletnega tekmeca in prijatelja Apolla Creeda, Stallone pa prevzame vlogo njegovega ostarelega trenerja • V soboto, 22. 5., ob 22. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Creed II (2018)

Adonis Creed (Michael B. Jordan) še naprej izjemno uspešno nadaljuje tradicijo Rockyja Balboe, v hvaljenem nadaljevanju uspešnice iz leta 2015 pa se za naslov svetovnega boksarskega prvaka spopade s sinom Ivana Draga (Dolph Lundgren) – zloglasnega ruskega boksarja, ki je v ringu ubil njegovega očeta. • V sredo, 26. 5., ob 20. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ženska liga (A League of Their Own, 1992)

Sestri iz mesteca v Oregonu se med 2. svetovno vojno pridružita prvi ameriški profesionalni ženski bejzbolski ligi. Tom Hanks je upodobil njihovega trenerja, zvezdniško igralsko zasedbo filma pa dopolnjujejo Geena Davis, Rosie O'Donnell in Madonna. • V četrtek, 27. 5., ob 6. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Bojevnik (Warrior, 2011)

Tom Hardy in Joel Edgerton sta v tej odlični športni drami upodobila odtujena brata, ki se na turnirju mešanih borilnih veščin spopadeta z razdiralnimi silami iz družinske preteklosti. Nick Nolte si je s stransko vlogo njunega očeta prislužil nominacijo za oskarja. • V ponedeljek, 31. 5., ob 19.10 na CineStar TV 2.*

Diego Maradona (2019)

Dokumentarec Asifa Kapadie, avtorja izvrstnih dokumentarcev o Ayrtonu Senni in Amy Winehouse, opisuje kariero enega najboljših nogometašev vseh časov. Film se osredotoča na obdobje, ko je Maradona prestopil iz Barcelone k Napoliju za takrat rekordno vsoto, sestavljen pa je iz več kot 500 ur še nikoli videnih arhivskih posnetkov. • V soboto, 29. 5., ob 23.40 na POP TV.*

Borec (The Fighter, 2010)

Film Davida O. Russlla prikaže navdihujočo resnično zgodbo o bratih boksarjih (Mark Wahlberg in Christian Bale), ki sta skupaj trenirala za zgodovinski naslov in združitev družine ter se s tem odkupila za grehe iz preteklosti. Bale in Melissa Leo sta na Oskarjih z vlogama slavila v stranskih igralskih kategorijah. • V videoteki DKino.

Serija filmov o Rockyju

Sloviti film Rocky (1976) – ta je prejel oskarja za najboljši celovečerec, najboljšo režijo in najboljšo filmsko montažo – in njegovih pet nadaljevanj se osredotoča na boksarsko kariero istoimenskega izmišljenega junaka Rockyja Balboe (Sylvester Stallone), skupaj pa tvorijo kultno pripoved o revnem neprivilegiranem italijanskem priseljencu, ki s pogumom in neomajnostjo poseže po ameriških sanjah. • Vseh šest filmov je na voljo na HBO OD/GO.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA POP TV 4 │ 14 (HD) DA TV 1000 218 DA CineStar TV 2 255│ 256 (HD) DA