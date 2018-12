Zvezdniki razkrili najboljša in najslabša darila, ki so jih dobili za božič

Če vas že grabi panika, kaj družini in prijateljem podariti ob bližajočih se praznikih, vam bodo morda v pomoč spomini zvezdnikov na najboljša in najslabša darila, ki so jih kdaj dobili.

Novinarji Reutersa so filmske zvezdnike povprašali, katera so najboljša ali pa najslabša darila, ki so jih dobili za božič. Režiser in igralec v filmu Zvezda je rojena Bradley Cooper se kot najboljšega darila spominja dirigentske palice, ki so mu jo podarili pri osmih letih.

Bradleyja Cooperja je najbolj navdušila dirigentska palica. Foto: Getty Images

Saoirse Ronan, ki jo je trenutno mogoče gledati v glavni vlogi v filmu Marija Škotska, je medtem dejala, da je bilo "verjetno najboljše leto njenega življenja", ko je imela devet let in je za božič dobila vrsto daril, povezanih s Harryjem Potterjem. Igralec Jamie Foxx pa ima v najlepšem spominu božič leta 1977, ko je imel deset let in mu je babica kupila kolo z desetimi prestavami. "Nismo imeli veliko denarja, zato sem se zavedal, da je za to veliko žrtvovala," je dejal.

Saoirse Ronan ima še vedno v najlepšem spominu božič pred 15 leti, ko je dobila kup daril, povezanih s Harryjem Potterjem. Foto: Getty Images

Ob vprašanju o najslabših darilih pa jih je kar nekaj omenilo - nogavice. "To je darilo, ki ti ga podari kakšna teta, ki te je videla le trikrat v življenju in ne ve, kaj ti je všeč in kaj ne, zato pač med potjo kupi nekaj na bencinski črpalki," je nenaklonjenost do nogavic kot božičnega darila pojasnil igralec in komik Steve Carell.

Steve Carell je prepričan, da za božič ne bi smeli podarjati nogavic. Foto: Getty Images

Igralka Leslie Mann, ki jo pogosto gledamo v komedijah, ki jih režira njen mož Judd Apatow, je okrcala njegovo izbiro božičnih daril: "Moj mož mi pogosto podari potovanje, na katero si želi iti on. To je primer slabega darila."

Emily Blunt, ki trenutno predstavlja svoj novi film, predelavo klasike Mary Poppins, pa je pokritizirala tiste, ki "reciklirajo" darila, ki so jih dobili sami. "Moja babica mi je denimo podarila šal iz kašmirja, ki sem ji ga jaz tako ljubeče kupila," je hudomušno dejala.

Emily Mortimer je za božič nekoč dobila plastična pladnja za ledene kocke, zavita v časopisni papir. Foto: Getty Images

Njena soigralka v Mary Poppins, Emily Mortimer, pa je med anketiranimi zvezdniki zmagala z resnično najslabšim darilom. "Nekoč sem dobila dva stara plastična pladnja za ledene kocke, zavita v časopisni papir," je povedala, "bolje bi bilo, da ne bi dobila ničesar." Kdo ji je to podaril, je raje zamolčala.

