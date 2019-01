Zvezdnika sta si zaradi bazena skočila v lase #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdniška Robbie Williams in Jimmy Page, kitarist legendarne skupine Led Zeppelin, dokazujeta, da družbeni status ni niti najmanjša ovira, da ne bi svojemu sosedu privoščil, da mu crkne še krava. In razlog za spor? Bazen za Robbieja Williamsa.

Robbie Williams in Jimmy Page. Prvi Guinnessov rekorder po številu prodanih koncertnih vstopnic, drugi eden najvplivnejših rock kitaristov. Oba uspešna, oba bogata in ... soseda v okrožju Holland Park v Londonu. In prav tukaj se zaplete.

Pevec in kitarist sta se sprla zaradi devetmetrskega bazena, ki ga želi Robbie Williams zgraditi v kleti svoje 19 milijonov vredne hiše. Pageu seveda to ni niti malo po godu. "Naredil bom, karkoli bo treba, da to preprečim," zatrjuje Page.

Robbie Williams sosedu dodatno stopil na živce

Gradnja naj bi povzročila vibracije zemlje, ki bi poškodovale konstrukcijo njegovega več kot sto let starega dvorca Tower House. V njem živi že več kot 46 let, dvorec pa je spomeniško zaščiten. "Če bi se v hiši kaj poškodovalo, padlo na tla in se zlomilo, tega ne morem popraviti. To ni kot v katerikoli običajni hiši," opozarja Page.

A Robbie Williams se na njegove skrbi požvižga. Čeprav je že dobil pogojno odobritev za gradnjo bazena, se je odločil svojemu sosedu še malo stopiti na živce. V svoji hiši naj bi na glas preigraval hite skupin Pink Floyd, Deep Purple in Black Sabbath - konkurenčnih bendov nekdaj priljubljene skupine Led Zeppelin.

A to še ni vse. Williams naj bi si celo nadel dolgo lasuljo in pod majico zatlačil blazino ter s tem imitiral Pageevega glasbenega kolega Roberta Planta, nekdanjega pevca njihove skupine.

V zadnjih letih so v Londonu zgradili 800 megakleti

Informacije so prišle v javnost, ko je krajevno sodišče v Kensingtonu prejelo pritožbo za nespodobno obnašanje. Kdo se je pritožil, ni znano, Williamsov predstavnik pa je izjavil, da je vse skupaj popolna izmišljotina in nesmisel.

Williamsova megaklet sicer ni nič novega v tej soseski bogatašev. V zadnjih letih so zgradili 800 megakleti, v katerih so bazeni, savne, kinodvorane, kegljišča, prostori za osebje, podzemne garaže in v eni celo zasebni muzej starih avtomobilov, segajo pa tudi po tri nadstropja pod zemljo.