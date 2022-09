Zvezdnik zanikal obtožbe o aferi, a priznal, da je prestopil mejo: Žal mi je

Objavil je zapis, v katerem je pojasnil položaj in stvari, ki se govorijo o njem. "To, da sem se na spogledljiv način pogovarjal s komerkoli, ki ni moja žena, je stvar moje slabe presoje," je zapisal in dodal, da se v afero z manekenko ni zapletel, je pa prestopil mejo, kar zelo obžaluje.

"To je bila največja napaka, kar sem jih kdaj storil"

Spletna vplivnica Sumner Stroh je namreč na svojem profilu na TikToku objavila posnetek, v katerem trdi, da je imela razmerje z Adamom Levinom in da jo je, potem ko sta se že razšla, vprašal, ali bi lahko po njej poimenoval otroka, ki ga pričakuje z ženo.

V pojasnilu o omenjenih obtožbah je Levine zapisal, da se zaveda, da se je deloma do dekleta vedel neprimerno in da mu je zelo žal.

Imata že dve hčerki

Pevec z manekenko Behati Prinsloo, s katero sta poročena od leta 2014, namreč pričakuje tretjega otroka, kar sta razkrila pred kratkim. Skupaj imata že dve deklici – štiriletno Gio Grace in petletno Dusty Rose. "Moja žena in moja družina, to je vse, kar je zame pomembno. Bil sem naiven in neumen, ker sem s svojimi dejanji tvegal edino, kar mi nekaj pomeni. To je bila največja napaka, kar sem jih kdaj storil," je zapisal in dodal: "Tega ne bom nikoli ponovil. Prevzemam polno odgovornost. To bomo prebrodili skupaj."

Zapis, ki ga je objavil na svojem profilu na Instagramu. Foto: Instagram