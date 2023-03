Zvezdnik Jurskega parka razkril, da je imel raka

Po poročanju Guardiana je imel angioimunoblastni T-celični limfom, zdravi pa se s kemoterapijo. Do konca življenja bo moral enkrat mesečno jemati tablete.

Konec marca bo izšla njegova knjiga

"Nisem še povsem zdrav, a v mojem telesu raka ni več," je Neill povedal za britanski časopis. Dodal je: "Ne morem se pretvarjati, da v zadnjem letu ni bilo temnih trenutkov. Toda ti temni trenutki dajejo svetlobo in zaradi njih sem bil hvaležen vsak dan. Neizmerno hvaležen sem tudi za vse svoje prijatelje. Vesel sem, da sem živ."

Njegov predstavnik je za CNN potrdil, da je bolezen v remisiji, igralec pa se počuti bolje in je spet v službi.

Trenutno snema serijo z naslovom Apples Never Fall, ki temelji na uspešnici avtorice Liane Moriarty z naslovom Big Little Lies. Konec marca bo izšla tudi Neillova knjiga z naslovom Did I Ever Tell You This?.

Neill je najbolj znan po svoji vlogi sira Nigla Johna Dermota v filmih Jurski park. Foto: Guliverimage