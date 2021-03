Zvezdnica pri 28 letih razmišlja o upokojitvi

Glavna zvezda aprilske številke ameriškega Vouga je pevka in igralka Selena Gomez. Ta se je v obsežnem intervjuju razgovorila o politiki, veri in svoji karieri v šovbiznisu, ki traja že skoraj dve desetletji - ona pa ima komaj 28 let.

Glasba in igra sta zaznamovali večino njenega življenja, zdaj pa je v pogovoru za Vogue razkrila, da se bo vsaj eni od njiju morda kmalu odrekla.

"Težko se je ukvarjati z glasbo, če te ljudje ne jemljejo resno," je dejala, "prišli so trenutki, ko sem se spraševala: 'Ali ima vse to res smisel? Zakaj to sploh še počnem?'"

O svoji najnovejši uspešnici Lose You to Love Me je dejala, da je po njenem mnenju najboljša pesem, kar jih je kdaj izdala. "In za nekatere to še vedno ni dovolj," je izjavila, "mislim, da je veliko ljudi, ki uživajo v moji glasbi, in za to sem hvaležna, zaradi tega nadaljujem. A mislim, da bo naslednjič, ko bom snemala album, drugače. Rada bi poskusila še enkrat, preden se morda upokojim."

Po drugi strani pa želi še naprej igrati. "Nisem se še niti dotaknila površja vsega, kar želim narediti," je dejala, "komaj čakam trenutek, ko bo kakšen režiser ugotovil, da sem sposobna narediti nekaj, česar ni še nihče videl."