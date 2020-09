Pevka prvič pokazala brazgotino po presaditvi ledvice

"Spomnim se, da mi je bilo, potem ko so mi presadili ledvico, na začetku zelo težko pokazati brazgotino. Nisem hotela, da se vidi na fotografijah, zato sem jo vedno nekako skrila z oblačili. Zdaj se bolj kot kadarkoli prej počutim samozavestno glede tega, kdo sem in kar sem prestala," se glasi zapis ob fotografiji. Na njej 28-letna Selena Gomez pozira v modrih enodelnih kopalkah, na notranji strani desnega stegna pa je vidna precej velika brazgotina.

Ta je nastala zato, ker je takoj po presaditvi ledvice zvezdnica morala prestati še en urgenten poseg. Seleni se je namreč nekaj ur po transplantaciji nova ledvica, ki ji jo je donirala njena najboljša prijateljica Francia Raísa, nenadoma zasukala in ji predrla bližnjo arterijo. Zdravniki so tako morali pevki vzeti veno iz stegna in jo vstaviti k ledvici, da je lahko ta nemoteno delovala, je pred časom za portal W Magazin razkrila Francia. Selena ima zato poleg brazgotine na hrbtu tudi veliko brazgotino na stegnu.

Selena Gomez in Francia Raísa Foto: Getty Images

Pevka je leta 2017 potrebovala urgentno presaditev ledvic, ker so njene ledvice zaradi avtoimunske bolezni lupus, s katero se spopada, povsem nehale delovati. Ledvico ji je takrat donirala njena najboljša prijateljica, a sprejeti takšno neverjetno nesebično gesto od bližnjega je bilo nadvse težko, je razkrila Selena. "Moje ledvice so bile zanič. To je bilo to. A nikogar v svojem življenju nisem hotela prositi za pomoč. Že sama misel na to, da bi nekoga prosila za kaj takšnega, je bila zelo težka zame," piše portal People. Francia se je nato sama ponudila, in ko se je po preiskavah pokazalo, da je ustrezna darovalka, je vedela, da je to nekaj, kar mora narediti.

Pevkini sledilci so bili nad zadnjo objavo, na kateri je Selena prvič ponosno pokazala brazgotino na stegnu, nadvse navdušeni. Zasuli so jo s številnimi pozitivnimi komentarji. "Ta brazgotina je tisto, kar te dela to, kar si. Resnična borka!" se je glasil le eden od številnih zapisov pod objavo, drugi pa: "Brazgotina je videti kot še ena prelepa tetovaža. Neverjetna si."