Zvezdnica poslala 30 delavcev na čakanje, sama pa se kopa v denarju

Med tistimi panogami, ki jih je pandemija novega koronavirusa prizadela, je tudi modna industrija. Mnoge modne znamke so morale povsem ustaviti proizvodnjo in prodajo ali pa so se usmerile v izdelovanje nujno potrebne zaščitne opreme.

Kot lastnica velike modne znamke je bila svoje delo prisiljena začasno prekiniti tudi nekdanja članica glasbene zasedbe Spice Girls Victoria Beckham, ki je posledično 30 svojih delavcev poslala na čakanje do konca junija. Pri čemer je izkoristila ukrep britanske vlade, po katerem se 80 odstotkov plač delavcev na čakanju krije iz javne blagajne, medtem ko bo zvezdnica sama pokrila preostalih 20 odstotkov – pa čeprav ji tega zakonsko gledano ne bi bilo treba.

Victorii njena modna znamke že vsa leta dela izgubo. Foto: Getty Images

Kljub temu se je Victoria znašla v nemilosti mnogih, tudi slavnega britanskega novinarja in voditelja Piersa Morgana. Zdi se mu namreč nesprejemljivo, da pri vsem bogastvu, ki ga premoreta s soprogom Davidom Backhamom, kar celotnih plač delavcev na čakanju ne pokrije sama. "Se opravičujem, ampak ta ukrep ni namenjen primadonam z milijoni pod palcem, kot si ti. Ni namenjen nečimrnim projektom, kot je njena modna znamka, ki ne prinaša nič denarja," ostre komentarje Morgana navaja Daily Mail.

Victoriin modni posel namreč že vse od leta 2008, ko se je odločila zanj, ni dobičkonosen, še piše omenjeni portal. Pravzaprav prinaša velika izgube – leta 2018 je njeno modno podjetje poslovalo z 12,3 milijoni funtov (14 milijonov evrov) izgube, leto prej so zabeležili 10,3 milijonov funtov (slabih 12 milijonov evrov) izgube. A vsa ta leta je minuse svoje žene, ki s svojo modno znamko ne glede na vse še vedno trmastno vztraja, kril David Beckham, ob kar se je v ostrih komentarjih obregnil Morgan.

Pred dvema tednoma zakonca Beckham kupila novo stanovanje

Kljub vsemu temu pa je bogastvo zakoncev Beckham ocenjeno na 335 milijonov funtov, kar znaša 383 milijona evrov. Med drugim imata v lastni kar nekaj pregrešno dragih nepremičnin, tudi 25 milijonov funtov (to je skoraj 29 milijonov evrov) vredno graščino v zahodnem Londonu. Pred le dvema tednoma pa sta v Miamiju kupila še razkošno stanovanje, vredno 17 milijonov funtov, kar znaša skoraj 20 milijonov evrov.

Zato so mnogi prepričani, da bi lahko Victoria davkoplačevalski denar pustila pri miru in plače zaposlenih v obdobju čakanja povsem prevzela nase. Sploh ker z Davidom ves čas z objavami na družbenim omrežjih tudi kažeta, da živita na precej veliki nogi in da jima še zdaleč ni hudega. Vse to so številni jasno izrazili z ostrimi komentarji na družbenih omrežjih.

The Beckhams have a combined wealth of £335m but #VictoriaBeckham furloughed 30 employees. If you can spend £31m on an apartment in Miami & have a £1.5m handbag collection then you certainly can afford to pay 30 people. Absolutely disgraceful — amit sohal (@amitsinghsohal) April 19, 2020

Next up, assholes of the day are #Victoriabeckham and #davidbeckham with a combined net worth of roughly £700 million have furloughed 30 staff of Victoria’s fashion line....on the government. Fuck me. The greed and audacity of these people. — Laura Nadia Hunt (@LauraNadiaHunt) April 19, 2020

I saw #VictoriaBeckham trending and thought 'blimey she has got the virus' but, no, she is showing how the rich get richer by taking not giving. I bet she clapped for the NHS as well. — Mark Batchelor (@markbatchelor72) April 19, 2020

Shit clothes, shit attitude. Amazing how they forget where they came from especially #DavidBeckham. #VictoriaBeckham #Beckhams — Caroline (@chopdoll24) April 20, 2020

When you read about multi-millionaire Victoria Beckham taking the piss out of the British taxpayer as she furloughs staff, with her failed fashion business - CONTINUALLY propped up by her husband - that serves only to support her ego.#Beckhams #VictoriaBeckham #lockdown #COVID19 pic.twitter.com/1IiMF4OpZL — Bobby Brown © (@BobbyBrown2309) April 20, 2020

#VictoriaBeckham is trending because of using #FurloughScheme

I'm betting shes not the only #Millionaire to do this......shame them all, not just one. #TheTimes should do a top 100 list of Millionaire tossers. pic.twitter.com/UDbCi8qzEr — Katieeeeeee.... #StayAtHomeSavesLives (@itskatiebon) April 19, 2020

