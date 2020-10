Jessica Simpson je na Instagramu navdušila s fotografijo, na kateri pozira v črnem bodiju in zebrastih salonarjih. Objava je sicer le ena v nizu številnih v zadnjem času, s katerimi pevka, ki je očitno enkrat za vselej opravila z odvečnimi kilogrami, ponosno razkazuje sadove trdega dela.

"Zmenki so zaradi pandemije zadnje čase videti precej drugače. Na njih ne potrebujem hlač," je šaljivo zapisala ob zapeljivi fotografiji, na kateri je znova na ogled postavila dolge noge in vitek pas. Sledilci so bili seveda nad videnim navdušeni in so jo na veliko hvalili, da je videti odlično in vroče kot le kaj. Nekatere sledilke pa so zapisale, da jim je v navdih pri izgubi odvečnih kilogramov.

40-letna zvezdnica se je namreč zaradi treh nosečnosti precej zredila in se po tem, ko je rodila tretjega otroka, odločila, da enkrat za vselej opravi z odvečnimi kilogrami ter si povrne staro, vitko postavo. Z rednimi treningi in dieto ji je ta cilj uspelo doseči, shujšala je za kar 45 kilogramov. Zdaj sadove svojega odrekanja in trdega dela ponosno večkrat pokaže z objavami na Instagramu. Nekaj si jih lahko ogledate v videu na vrhu članka.