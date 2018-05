Zvezdnica nehote pokazala preveč

Že res, da so na rdečih preprogah zvezdnice videti svetleče in bleščeče, a za to popolno podobo se skrivajo dolge ure urejanja pričeske, ličenja in ne nazadnje tudi uporaba lepotnih pripomočkov. Tako je na eni od fotografij Kim Kardashian nehote razkrila, kaj je tisto, kar pod obleko drži njene obline na mestu.

Kim je med poziranjem na zofi prekrižala noge in nehote pokazala preveč. Foto: Getty Images

Bujno oprsje in velika zadnjica sta nekaj, kar že po zakonih gravitacije ne more kar samo od sebe stati na svojem mestu. Razen če obline niso naravne in so dvignjene s pomočjo vsadkov, ali pa če jim oporo zagotavljajo dober podložen modrček, steznik ali čudežne spodnjice.

Kim je bila v rumeni obleki s korzetom videti brezhibno, k čemur so pripomogle elastične spodnjice. Foto: Getty Images

Starleta Kim Kardashian se je v New Yorku skupaj z mamo Kris Jenner in sestrama Kylie in Kendall udeležila dogodka The Business of Fashion. Nosila je živo rumeno obleko z ozkim korzetom in visokim razporkom. A ko je sede na zofi pozirala za fotografe, je pokazala več, kot je hotela. In sicer posebno perilo kožne barve, namenjeno oženju in oblikovanju postave. Očitno vse stroge diete, razstrupljanja in telovadbe zvezdnici ne pomagajo toliko, kot bi želela, saj se v javnosti še vedno zateka k spodnjicam, ki jih je zagotovo želela skriti pred radovednimi očmi.

Postavo pa se trudijo oblikovati tudi tekmovalci v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, pred katerimi je danes poseben izziv. Lotili se bodo namreč pilatesa, ki je povsem drugačen kot treningi, ki so jih bili vajeni doslej.



Na uri pilatesa se jim bo pridružila tudi prav posebna slavna gostja. Katera, preverite nocoj ob 21.05 na Planet TV!