Znani hrvaški pevec je oddan, na poroki je tudi zapel

Hrvaški pevec Dino Petrić, ki je leta 2021 nastopil tudi v slovenski oddaji Slovenija ima talent, predstavil pa se je tudi v oddajah The Voice in A strana, se je na hrvaškem otoku Hvaru poročil z izbranko Teo Šarić. Šarićeva, ki bo prevzela Petrićev priimek, je sicer doktorica dentalne medicine na zasebni zagrebški polikliniki, poroča Gloria.

Seveda pa poroka ni minila brez ženinovega petja. Ta je svoji ženi ob kitari zapel pesem Stand by me. Nad nastopom so bili po poročanju Glorie svatje navdušeni, tudi ženinov najboljši prijatelj Filip Tomić, s katerim sta v osnovni šoli ustanovila svojo prvo skupino The Fundach Bend. Nevestina priča je bila Iva Nogalo, par pa si je večno zvestobo obljubil v cerkvi sv. Stjepana na Hvaru.

Na poročnem slavju je svate zabavala zasedba Tragovi.

Sodeluje tudi z Raayem

Dino Petrić je obiskoval šolo petja pri svojem najljubšem pevcu Jacquesu Houdeku, pripravlja se na spominski koncert na hrvaškega pevca Oliverja Dragojevića, prihodnje leto pa namerava oditi na turnejo po Avstraliji in Novi Zelandiji.

V Sloveniji sodeluje s producentom Alešem Vovkom - Raayem, s katerim sta ustvarila že kar nekaj pesmi.

