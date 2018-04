Znana voditeljica delila sladki trenutek s hčerko

Jasna s sledilci sicer redko deli trenutke s hčerko. Foto: Ana Kovač

Televizijska voditeljica Jasna Kuljaj, ki jo lahko trenutno gledamo kot voditeljico komentatorskih oddaj Zvezda magazin in Od težaka do junaka na Planet TV, je na Facebooku delila fotografijo s svojo hčerko Anastazijo, ki si je prislužila že več kot 190 všečkov.

Jasna sicer svoje hčerke pretirano ne izpostavlja na družbenih omrežjih in pravi, da je izbrala nekakšno sredinsko pot. "Tu in tam objavim kakšno njeno fotografijo, je pa res, da s tem ne pretiravam, prav tako ne morem reči, da jo skrivam."

Pojasnila nam je, da je fotografija nastala v Italiji, v mestecu Bardolino ob Gardskem jezeru, kjer si kot družina vzamejo največ časa. "Z Anastazijo se potepava po različnih igriščih, medtem ko čakava, da tati (nogometaš Saša Lalović, op. p.) pride s treninga ali tekme. V Ljubljani imam običajno tudi v popoldanskem času precej klicev in opravkov, ko pa se odpravimo čez mejo, se to vse umiri in tam se lahko res v miru posvetimo drug drugemu."

S pomladjo je lažje zadihala

Voditeljica ima sicer poleg vodenja oddaj trenutno veliko dela tudi z lastno predstavo z imenom Borka, v kateri govori o ljubezenskih dogodivščinah, kariernih vzponih in padcih ter izzivih materinstva. Pred gledalci sname svojo 'masko' in se jim na koncu predstave prikaže popolnoma brez ličil.

A v pomladnih mesecih je malo lažje zadihala, saj se je število predstav znatno zmanjšalo in bo morala Borko do jeseni uprizoriti le nekajkrat. "Tako da sem zadnje dni precej zadihala, saj se lahko posvečam samo snemanju oddaj Od težaka do junaka ter Zvezda Magazin, kar pa tudi zahteva svoj čas, saj si oddaje temeljito pogledam. Na splošno lahko povem, da mi ni hudega, in naj tako le traja."

Jasna še dodaja, da ji dvigovanje 17 kilogramov težke triletne hčerke lepo učvrščuje mišice. Foto: Ana Kovač

V voditeljski vlogi lahko Jasno gledate na Planet TV od torka do sobote; od torka do petka v komentatorski oddaji Od težaka do junaka, ki sledi šovu The Biggest Loser Slovenija (ob 21.05), ter ob sobotah v oddaji Zvezda magazin po šovu Nova zvezda Slovenije (ob 21. uri).