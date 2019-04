Zaradi homofobnih zakonov zvezdnika pozivata k bojkotu hotelov #video

V sredo bo v Bruneju po ukazu tamkajšnjega sultana začelo veljati šeriatsko pravo, ki med drugim uvaja kamenjanje kot kazen za spolne odnose z osebo istega spola.Ta napoved je po vsem svetu sprožila vrsto zgroženih odzivov, odmeva tudi v Hollywoodu, kjer je igralec in režiser George Clooney v odprtem pismu, objavljenem na filmskem portalu Deadline, pozval k bojkotu devetih znanih hotelov, povezanih z brunejskim sultanom.

Clooney: Ponižajmo tiste, ki poslujejo z morilskimi režimi

"Ali bomo res pomagali financirati to kršenje človekovih pravic? Bomo res denarno podpirali umore nedolžnih ljudi? Skozi leta sem se naučil, da morilskih režimov ne moreš ponižati, lahko pa s tem, da jim obrneš hrbet, ponižaš banke, finančnike in institucije, ki poslujejo s temi režimi," je med drugim zapisal Clooney.

Pri pozivu k bojkotu hotelov ga je podprl tudi glasbenik in aktivist Elton John. "Svojega prijatelja moram pohvaliti, da se je uprl protigejevski diskriminaciji, ki se dogaja v Bruneju," je med drugim zapisal na Twitterju.

Brunejski sultan je eden najpremožnejših voditeljev držav na svetu in ima v Bruneju popolno izvršno oblast. Hoteli, o katerih govorita Clooney in John, sta uradno v lasti Brunejske investicijske agencije, ki pa je, jasno, v rokah sultana.

Hoteli v Veliki Britaniji, ZDA, Franciji in Italiji

Ti hoteli so: The Dorchester in Coworth Park v Veliki Britaniji, Beverly Hills Hotel in hotel Bel-Air v Los Angelesu, Le Meurice in Plaza Athenee v Parizu, hotel Eden v Rimu in hotel Principe di Savoia v Milanu.

