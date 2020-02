Tako je videti najbolj vroč karneval na svetu #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ulice več brazilskih mest so te dni znova v znamenju razgaljenih teles, barvitih kostumov in divjih ritmov sambe. Znova je namreč napočil čas za enega najbolj znanih in zagotovo tudi enega najbolj vročih karnevalov na svetu, na katerem se med seboj pomerijo najbolje šole sambe na svetu.