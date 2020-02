Po Ljubljani se je spet sprehodil zmaj #foto

Spomladanske temperature so danes na ulice Ljubljane privabile številne obiskovalce Zmajevega karnevala. Mnogi med njimi so pustno soboto izkoristili za preobleko v najljubše domišljijske junake ali živali, manjkale pa niso niti značilne maske iz ljudskega izročila. Pustno rajanje je na vsakem koraku pospremilo tudi sladkanje s krofi, piše STA.

Foto: Ana Kovač

Veliki zeleni zmaj je pustno povorko že tradicionalno popeljal po ulicah starega mestnega jedra prestolnice. Z začetkom na Novem trgu se je ob glasbeni spremljavi pihalnega orkestra kolona skupinskih mask, ki so jih pripravili v ljubljanskih vrtcih in šolah, odpravila čez Šuštarski most do Mestnega trga. Povorko je s stopnic Mestne hiše pozdravil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, poroča STA.

Foto: Ana Kovač

Po Stritarjevi ulici so se na Prešernov trg in po Wolfovi ulici maškare odpravile do Kongresnega trga, kjer so se s kratkimi nastopi predstavile obiskovalcem. Veliko navdušenja predvsem med najmlajšimi je požela skupinska maska bacek Jon, ki so jo pripravili v Osnovni šoli Vižmarje. Med pravljičnimi podobami, ki so danes zavzele z Kongresni trg, so bili tudi liki iz zgodb Alica v čudežni deželi, Grdi raček, Sneguljčica in sedem palčkov ter 101 dalmatinec, še piše STA.

Foto: Ana Kovač

V povorki so zimo po pisanju STA odganjale tudi značilne etnološke maske različnih slovenskih pokrajin iz poganskega ljudskega izročila, kot so kurenti, laufarji, morostarji ter orači in pokači. Ta tradicionalni pustni lik je prepoznaven po svojem vihtenju biča z vozlom, ki ob prebitju zvočnega zidu glasno poči. Na Kongresnem trgu se je bilo mogoče preizkusiti v tej veščini, ki terja kar precej vaje in spretnosti, pravijo pokači. Če bi komu uspelo počiti z bičem, bi mu plačali pijačo.

Foto: Ana Kovač

Kot so pokazale polne ulice, je mesto v varnih rokah, saj danes ni manjkalo junakov, kot so Batman in Spiderman ter čete gasilcev, pravljično kuliso srednjeveške Ljubljane pa so za sprehod izkoristile številne princeske in vile. Navdih so maškare iskale tudi v toplejših krajih, saj je bilo opaziti leve in zebre, pa tudi bananino palmo, še piše STA.

Foto: Ana Kovač