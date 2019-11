Z znano pevko smo obiskali zavetišče za živali #video

Maja Založnik že od nekdaj priteguje pozornost s prepoznavnim modnim slogom, nase pa je opozorila tudi v nemški različici svetovno priljubljene oddaje The Voice in nadomestila Beyonce v slovenski različici animiranega filma Levji kralj.

Z novim singlom Never Will Give Up nam sporoča, da ne smemo nikoli obupati, kar pa velja tudi za živali v zavetiščih, ki iščejo svoj dom. Nekatere žal tudi več let. Ker je Maja velika ljubiteljica naših štirinožnih prijateljev, se je s svojo psičko in nami odpravila v ljubljansko zavetišče za živali na Gmajnicah in se podučila o tem, kaj december prinaša živalim.

Več v prispevku:

Bo tudi vam ob katerem kužku ali mucku zaigralo srce in mu boste odprli vrata svojega doma ter naredili december čaroben tudi zanje?

Oglejte si še: