Weinstein se je izrekel za nedolžnega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hollywoodski mogotec Harvey Weinstein se je pred newyorškim sodiščem izrekel za nedolžnega v obtožbah posilstva in spolnega napada. Šestinšestdesetletni nekdanji producent se je pred tednom dni predal newyorški policiji. Do konca sojenja so ga pravosodni organi po plačilu varščine v vrednosti milijona dolarjev izpustili na prostost.

Newyorška velika porota je v sredo formalno potrdila obtožnici za posilstvo in hudo spolno kaznivo dejanje, za kar nekdanjemu producentu Harveyju Weinsteinu grozi do 25 let zaporne kazni.

Preiskave zoper Weinsteina tudi v Londonu in Los Angelesu

Velika porota dela naprej in v prihodnje so mogoče še dodatne obtožnice, saj je Weinsteina spolnega napada doslej obtožilo že več kot 80 žensk, med njimi igralke Ashley Judd, Rose McGowan in Asia Argento.

Velika porota je v ponedeljek zaslišala podjetnico Melisso Thompson, ki je v petek proti Weinsteinu vložila tožbo zaradi posilstva v hotelu TriBeCa Grand septembra 2011. Preiskave se nadaljujejo tudi v Londonu in Los Angelesu.

Newyorški javni tožilec Cyrus Vance mlajši je leta 2015 sicer zavrnil sprožitev postopka proti Weinsteinu zaradi spolnega napada na italijansko manekenko, čeprav je policija posnela njegovo priznanje napada. Zaradi tega se preiskava zdaj tudi nadaljuje proti Vanceu.

Nekdanji producent trdi, da je nedolžen

Weinsteinov odvetnik Benjamin Brafman, ki je pred leti zagovarjal tudi nekdanjega izvršnega direktorja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Dominiqua Strauss-Kahna, vztraja, da je Weinstein nedolžen, vsi spolni stiki in druge aktivnosti pa naj bi bili soglasni.

Postopek v New Yorku trenutno zadeva neimenovano žensko, ki trdi, da jo je Weinstein leta 2013 posilil, ter nekdanjo igralko Lucio Evans, ki trdi, da jo je leta 2004 prisilil v oralni seks.