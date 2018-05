Weinstein se je predal policiji, obtožen je tudi posilstva

Proti nekdanjemu ameriškemu filmskemu producentu Harveyu Weinsteinu, ki ga več deset žensk obtožuje spolnega nadlegovanja oziroma spolnega napada, so danes v New Yorku vložili prvo obtožnico. Hollywoodski mogotec je v primeru dveh žensk obtožen posilstva in spolnega napada.

Newyorška policija je kmalu po tem, ko se je Harvey Weinstein ob veliki medijski pozornosti predal na policijski postaji na Manhattnu, sporočila, da so ga aretirali in obtožili "posilstva, kaznivih spolnih dejanj, spolnih zlorab in neprimernega spolnega obnašanja zaradi incidentov, ki zadevajo dve ženski".

Po poročanju ameriških medijev naj bi med drugim šlo za primer igralke Lucie Evans, ki ga je lani obtožila, da jo je leta 2004 kot mlado igralko prisilil, da ga je oralno zadovoljila, ker je s tem pogojeval njeno vlogo v filmu.

Spolnih napadov in nadlegovanja ga obtožuje več kot 70 žensk

66-letni nekdanji uspešni producent, ki zanika neprimerno ravnanje, naj bi še danes stopil pred sodnika, preden naj bi ga ob plačilu varščine izpustili na prostost. Spolnih napadov in nadlegovanja ga je doslej obtožilo več kot 70 žensk, med njimi znane igralke Salma Hayek, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie in Rose McGowan.

Zaradi obtožb je Weinstein izgubil svoje producentsko podjetje, odslovili so ga tudi iz slovite Akademije filmskih znanosti in umetnosti, sam pa se je umaknil v Arizono, kjer se po nekaterih navedbah zdravi zaradi odvisnosti od spolnosti.

O preiskavi zoper Harveyja Weinsteina razmišljajo tudi v Los Angelesu, preiskava zoper producenta pa že poteka tudi v Londonu. Foto: Reuters

Preiskava poteka tudi v Londonu, Weinstein pod drobnogledom tudi v Los Angelesu?

O preiskavi zoper Weinsteina sicer razmišljajo tudi v Los Angelesu, preiskava poteka tudi v Londonu. Igralka Ashley Judd ga denimo toži, ker ni dobila vloge v filmu Gospodar prstanov, potem ko je zavrnila njegove zahteve po spolnem odnosu. Podobnih primerov naj bi bilo še več.

Spolni škandal, v središču katerega se je znašel Weinstein, je sprožilo nastanek gibanja Me too (sl. Jaz tudi), ki opozarja na razširjenost spolnega nadlegovanja in zlorab žensk v družbi. Poleg Weinsteina so podobne obtožbe odnesel že številne mogočne in bogate vplivneže iz Hollywooda, politike, poslovnega sveta, medijev in športa.