Vstopnice za festival Glastonbury razprodane v eni uri

Festival je prvič leta 1970, dan po smrti Jimija Hendrixa, organiziral mlekar Eavis. Oboževalci, ki so si prišli ogledat nastopajoče, med njimi Marca Bolana in Ala Stewarta, so za vstop plačali po en funt in dobili brezplačno mleko s kmetije.

Vstopnice za glasbeni festival Glastonbury prihodnje leto, ki bo potekal od 26. do 30. junija, so bile v nedeljo razprodane v eni uri, so sporočili organizatorji. Festival, ki slovi tako po blatu kot po glasbi, je postal stalnica britanskega življenja in eden od glasbenih vrhuncev leta.

"Vstopnice za Glastonbury 2024 so razprodane," so organizatorji 57 minut po začetku prodaje sporočili na družbenem omrežju X, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Cena standardne vstopnice za festival, ki bo tradicionalno potekal na kmetiji Worthy Farm v jugozahodnem Somersetu, je 355 funtov (400 evrov).

Imen nastopajočih sicer še niso objavili, je pa soorganizatorka Emily Eavis pred kratkim razkrila, da bo kot t.i. legenda nastopila pomembna ženska izvajalka.

Festival za marsikaterega glasbenika pomenil tudi odskočno desko

Festival je s prekinitvami potekal že v 70. letih prejšnjega stoletja, vendar je šele v 90. letih začel pridobivati sedanji status.

Na festivalu so nastopila nekatera največja glasbena imena, od Paula McCartneyja do Eltona Johna, festival pa je za marsikaterega glasbenika pomenil tudi odskočno desko na poti do uspeha.

