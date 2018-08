Voditelja Bara: oba sta bila enako stara, ko se je zgodilo prvič #video #foto

Voditelja novega resničnostnega šova Bar, Jasna Kuljaj in Domen Kumer, sta se tik pred začetkom šova na zabavi družila s povabljenci in se razgovorila o svoji voditeljski vlogi. Med drugim sta razkrila, kdaj sta prvič pregloboko pogledala v kozarec.

Številni povabljenci so se sinoči v družbi voditeljev Jasne Kuljaj in Domna Kumra družili na zabavi, na kateri so si na topel poletni večer privoščili nekaj pijače in klepet v sproščeni družbi, pa tudi smeh z novima voditeljema, ki sta se več kot očitno že dobro ujela.

Jasna in Domen s Klemnom Bunderlo, voditeljem šova Nova zvezda Slovenije. Foto: Bojan Puhek

Na zabavi sta nam zaupala, kaj sama pričakujeta od bara in kaj mora vsebovati, da se v njem res dobro zabavata, pa tudi, kdaj sta prvič pregloboko pogledala v kozarec. Jasna pravi, da mnogo prezgodaj.

"Prvič sem se napila na Dolenjskem, kjer so mi dali hruškov liker. Ko je prvič, je dovolj že 0,3 deci in sem bila raketa. Bila sem stara 15 let, tako da bom svojega otroka dala pod ključ. To je bilo prezgodaj."

Enako star je bil tudi Domen, se spominja. "Takrat sem še treniral smučanje in ko si prestopal v višjo kategorijo, so te po navadi krstili in pri tem krstu smo morali spiti velikanske količine. Bile so takšne količine, da se je prvič zgodilo, da se ne spomnim, kako se je vse skupaj končalo."

V videu si še poglejte, kako pestre so njune debate v času spoznavanja in priprav na skupno vodenje ter koliko sta se zbližala glede na vse prepreke.

Podrobnejši intervju z voditeljema si preberite v nedeljo, 2. septembra, na Siol.net, prvo epizodo šova pa si lahko ogledate na Planet TV v torek, 4. septembra, ob 21. uri. Vse novice, povezane z Barom, pa spremljajte TUKAJ in se pridružite tudi debati na Facebook strani z uporabo ključne besede #BarPlanet.