V Slovenijo prihaja Edward, najmlajši (in najmanj razvpiti) sin britanske kraljice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in jutri bo v Sloveniji na obisku britanski princ Edward, grof Wesseški.

Predsednik republike Borut Pahor bo v danes in sredo v Sloveniji gostil britanskega princa Edwarda, najmlajšega sina britanske kraljice Elizabete II. in princa Filipa.

Kdo je princ Edward? Poglejte video:

Osrednja tema Edwardovega obiska bo proslavitev prijateljstva med Združenim kraljestvom in Slovenijo. V čast zgodovini in prihodnosti prijateljstva bosta Pahor in grof Wesseški razglasila dan prijateljstva med državama, 14. maj, ki ga bomo letos zaznamovali prvič.

Princ prihaja v Slovenijo na povabilo Pahorja, ta ga je na obisk povabil ob svojem uradnem obisku v Združenem kraljestvu, kjer je bil konec februarja kot gost kraljice. Princ Edward je bil na obisku v Sloveniji že leta 2013, ko se je pri nas ustavil z ženo Sophie.

Edward z ženo Sophiu med obiskom Ljubljane leta 2013 Foto: STA

Slovenijo so ob kraljici in princu Filipu obiskali že vsi njuni otroci

Slovenija pa je že pred tem gostila člane britanske kraljeve družine. Kraljica Elizabeta II. in njen mož princ Filip sta Slovenijo obiskala leta 2008, princ Charles leta 1998, princ Andrew leta 2007, kraljeva princesa Anne pa leta 1996.