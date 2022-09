V 89. letu starosti je umrla slavna ameriška igralka

Njen sin Andrew Bick je za Hollywood Reporter povedal, da je umrla naravne smrti. Igralka je sicer preživela dve bitki raka na dojki.

Leta 1976 je prejela oskarja za najboljšo igralko za vlogo neusmiljene medicinske sestre Mildred Ratched v filmu Let nad kukavičjim gnezdom, ki je sicer Foremanova priredba istoimenskega romana Kena Keseyja iz leta 1962. Film je tisto leto prejel tudi nagrade za najboljši film, najboljšega režiserja, najboljšega igralca in najboljši scenarij.

