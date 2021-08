Uživaj in se več gibaj v družbi slovenskih vplivnic

Oglasno sporočilo

Človeški organizem lahko normalno deluje in ohranja psihično ter fizično zdravje le, če se vsak dan giba. Prav vsaka vrsta gibanja pripomore k boljšemu zdravju in prav vsi ljudje, ne glede na starost in telesne sposobnosti, so lahko vsaj zmerno fizično aktivni. Nobenega dvoma ni več, da je telesna dejavnost ključna za zdravje in dobro počutje, saj lahko pomaga dodati leta življenju in življenje letom. Tega preprostega, a pogosto tudi spregledanega dejstva, se zavedajo pri blagovni znamki Rexona , kjer s kampanjo #KeepMovingMore spodbujajo ljudi k aktivnemu življenjskemu slogu. Izzivu so se pridružile številne slovenske vplivnice, ki so s svojim aktivnim življenjskim slogom prave vzornice, ko gre za zdrav način življenja.

Priznana balerina in žirantka talent šovov Ana Klašnja mora za izvrstno baletno formo redno skrbeti tudi s športom. Ravno zato še toliko bolj pazi na zdravo prehrano in skrbi za redno telesno aktivnost, saj je le tako lahko kos vsakdanjim izzivom, ki jih pred njo postavlja izjemno zahtevna služba balerine. Ana je po opravljenem treningu na prostem h gibanju pozvala tudi svoje zveste sledilce na Instagramu ter jih tako spodbudila, da se ji pridružijo v Rexoninem izzivu.

Ker ni gibanja brez potenja, so tukaj dezodoranti Rexona z antiperspirantno zaščito, ki pomagajo preprečevati neprijeten vonj in uravnavajo količino potenja. Rexona antiperspirant dezodoranti v različnih oblikah delujejo že med gibanjem in zagotavljajo 48-urno zaščito. Več kot se gibljemo, močneje delujejo. Sexy Bouquet antiprespirant z dišavo jagode in marelice ne vsebuje alkohola in po zaslugi tehnologije motionsenseTM, ki jo sproži že samo gibanje telesa, nudi dodaten občutek svežine. Za tiste, ki bi radi obvarovali svojo obleko pred madeži, pa sta tukaj Active Protection + Invisible in Invisible on B + W clothes.

Nekdanja mis Slovenije, osebna trenerka in vplivnica Nives Orešnik je velika zagovornica zdravega načina življenja. Sama pravi, da naše telo potrebuje čim bolj raznoliko vadbo in tega se skuša držati tudi pri ustvarjanju vadb. "Poletje je moj najljubši letni čas in možnosti za rekreacijo je ogromno. Od teka, plavanja, supanja, hoje v hribe, rolanja …" poudarja Nives, ki ob tem ne pozabi niti na pravilno prehrano, pri čemer stavi na zmernost.

Zelo uživa v hrani, zaradi česar potrebuje tudi več treningov in gibanja, da ohranja fit postavo, v svojem prepoznavno iskrenem in neposrednem slogu priznava Teja Jugovic (Coolmamacita), ki jo je Slovenija pred leti spoznala v šovu Gostilna išče šefa. Danes uspešna vplivnica in mamica dveh otrok, navdušuje s svojimi vlogi in objavami na Instagramu. "To poletje je prišel Rexonin izziv in me vzpodbudil, da se vrnem nazaj v polno formo in začnem trenirati," je na Instagramu zapisala nasmejana Teja, ki se je kampanje #KeepMovingMore lotila z vso vnemo.

In kako se boste za Rexona izziv brezskrbno spotili vi? Zdaj res ni več izgovorov za neaktiven življenjski slog. Gibaj se z Rexono in naredi nekaj za svojo dušo in telo!

Naročnik oglasne vsebine je Unilever Slovenia Head Office.