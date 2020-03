Umrl nekdanji fant Jennifer Lopez, s katerim sta bila par kar deset let

V soboto je v bolnišnici v Los Angelesu umrl David Cruz, nekdanji fant pevke in igralke Jennifer Lopez, poroča spletni tabloid TMZ, ki še dodaja, da je umrl zaradi težav s srcem.

Lopezova in Cruz sta par postala v srednji šoli, ko je bilo njej 15, njemu pa 16 let. Skupaj sta bila okoli deset let, razšla pa sta se sredi devetdesetih let, ravno ko se je začel njen vzpon v svetu šovbiznisa.

Cruz je imel po tem dolgoletno partnerico in družino, Jennifer Lopez pa je po zvezah z igralcem Benom Affleckom in raperjem Seanom Combsom - Diddyjem ter zakonu s pevcem Marcom Anthonyjem zdaj zaročena z nekdanjim profesionalnim igralcem bejzbola Alexom Rodriguezom.

