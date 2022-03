Umrl je Tom Parker

V oktobru leta 2020 je dobil diagnozo možganskega tumorja, ki ga ni mogoče operirati.

So sad to hear that Tom Parker of The Wanted has passed at age 33 following his battle with brain cancer as confirmed by wife Kelsey Hardwick. The couple welcomed have a daughter, born in 2019, and a son, was born in 2020, together. Rest In Peace. pic.twitter.com/tYjJ17AFMd — Jeff Benjamin (@Jeff__Benjamin) March 30, 2022

Njegova žena Kelsey Parker je potrdila, da je Tom umrl v sredo, poroča Independent. Z ženo sta imela dva otroka. Poleti je želel izdati knjigo o svojem boju z rakom in nedavno je o projektu povedal: "Knjiga ne govori o umiranju in smrti, ampak o tem, kako živeti in o življenju."