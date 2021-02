Tokrat tarča parodije Kylie in njene kipeče obline #video

Kylie Jenner, ki je pred kratkim s sestrami dopustovala neznano kje (slavne sestre, ki običajno le malo zadržijo zase, tokrat lokacije celo niso razkrile), je eno od objav na svojem profilu na Instagramu izkoristila za to, da je promovirala enega od izdelkov svoje kozmetične znamke Kylie Skyn. Oblečena v miniaturne modre dvodelne kopalke, ki so komaj pokrivale njene kipeče obline, si je nanašala olje za telo z zaščitnim faktorjem.

Njeno objavo je poustvarila avstralska komičarka in medijska osebnost Celeste Barber, katere Instagram je poln parodij na postavne zvezdnice, ki v svojih objavah na družbenih omrežjih vse počnejo popolno in so vedno videti brezhibno. Tudi Celeste se je stlačila v premajhne kopalke in se poškropila kar s plastičnim škropilnikom. Zraven je hudomušno pripisala: "Pomembno: če uporabljaš izdelke Jenner/Kardashian, ne boš videti kot ena od njih." Njeni sledilci so zabavno objavo tudi tokrat pozdravili z navdušenjem.

Zabavni video, v katerem je Celeste poustvarila Kylie, si lahko ogledate na vrhu članka, nekaj njenih preostalih parodij pa v videu spodaj.