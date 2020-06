To so najbogatejši temnopolti Američani #video

Posledica sistemskega rasizma v ZDA so tudi razlike v premoženju belopoltih in preostalih, predvsem temnopoltih Američanov, opozarjajo sociologi. ZDA so prvega temnopoltega milijarderja dobile šele leta 2001, to je bil podjetnik Robert L. Johnson, prva temnopolta milijarderka v ZDA pa je leta 2003 postala medijska magnatinja Oprah Winfrey.

Kanye West iz prve peterice izrinil Jay-Z-ja

Po zadnjih podatkih revije Forbes je v ZDA dobrih 600 milijarderjev, temnopoltih pa je med njimi le šest. In to od aprila, ko se je med milijarderje uvrstil raper Kanye West. Njegovo premoženje so ocenili na 1,3 milijarde dolarjev, s čimer je prehitel glasbenega kolega Jay-Z-ja, čigar premoženje ocenjujejo na milijardo dolarjev.

Pet najbogatejših temnopoltih Američanov:

