To so knjige, ki so v preteklem letu najbolj navdušile znane Slovence

Jure Godler najraje prebira vohunske romane in detektivke, Katarina Benček iz knjig črpa motivacijo, Katarina Braniselj pa se je za nekaj minut branja pripravljena zbuditi tudi ob pol petih zjutraj. Preberite, katere knjige vam znani Slovenci priporočajo v branje.

Vražja dama trenutno prebira mednarodno uspešnico Prebudite velikana v sebi. "Marko ima knjigo doma že kar nekaj časa in ta knjiga je z nama preromala ves svet, med drugim je bila tudi v Mehiki," pove uspešna slovenska vplivnica in jo opiše kot knjigo, ki jo lahko vedno znova prebiraš.

"Veliko govori o prepričanjih, ki jih imaš v sebi, in kako se ti lahko življenje spremeni, če spremeniš svoje mišljenje." Včasih je veliko več brala, najraje romane, danes pa za knjige nima več toliko časa. "Če že berem, so to običajno motivacijske knjige."

Katarina je sicer leta 2019 tudi sama izdala knjigo z naslovom Lublanska izpoved, ki pripoveduje zgodbe ljubljanske žurerske smetane.

Priljubljenega televizijskega voditelja in avtorja štirih knjig so v preteklem letu najbolj navdušili romani Enderby Anthonyja Burgessa.

"Ne vem, kako to, da jih nisem odkril že prej, ker so tako rekoč uliti zame oziroma čisto po mojem okusu. Rad berem dela globoko razgledanih pisateljev, ki imajo še izjemen komični dar. Anthonyja Burgessa vidim kot klon med Joyceom in Chaplinom."

Kar zadeva žanre, sicer najraje posega po vohunskih romanih in detektivkah. "Ko nisem sredi snemanj ali ko ne pišem svojih, preberem približno eno knjigo na teden, med TV-sezonami, ki mi ne dopuščajo veliko prostega časa, pa morda eno ali dve na mesec."

Voditeljica oddaje Planet 18 je strastna ljubiteljica knjig. Na leto jih prebere od 40 do 50. A več kot količina ji pomeni kakovost.

"Bolj kot število prebranih knjig se mi zdi pomembno, da si za knjigo vzamemo čas, jo primemo v roke in o njej razmišljamo kot o umetnosti: kaj mi je dala, česa me je naučila."

Najraje ima leposlovje, tu in tam pa z veseljem prebere tudi kakšno kriminalko. V zadnjem letu jo je najbolj navdušila Noč v Lizboni. "Na neki način me je povsem sezula in osmislila nekatere stvari v življenju, čeprav je za branje res težka."

Simpatična voditeljica za branje izkoristi vsako prosto minuto, najraje pa bere zgodaj zjutraj, ob kavi. "Včasih vstanem tudi ob 4.30, da lahko pol ure berem. Tudi zvečer ne prižigam televizije, ampak berem, dokler me ne premaga spanec."

Radijski voditelj odkrito prizna, da ni velik ljubitelj knjig. Kljub temu si je med letošnjim dopustom vzel nekaj časa za branje in prebral uspešnico pisateljice J. K. Rowling Klic Kukavice.

"Ležal sem ob jezeru v Makedoniji in jo dobesedno požiral besedo za besedo. Preprosto sem tako padel notri, da nisem mogel nehati brati," razlaga Kori in ponosno pove, da jo je prebral v rekordnih treh dneh.

"Nisem tip, ki bi na morju bral, saj sem ponavadi bolj v akciji, se potapljam, vozim vodni skuter ... Letos pa mi je prijalo malo branja."

Sicer najraje bere kriminalke, navdušujejo pa ga tudi zgodbe, napisane po resničnih dogodkih.

Pevka trenutno v angleščini prebira knjigo Gejša, ki govori o življenju japonske artistke. "Zelo me zanima azijska kultura. Vedno sem si želela iti na Japonsko," pravi Raiven. Želja se ji je lani skoraj uresničila, a je bil polet zaradi pandemije odpovedan.

Študentka psihoterapije prebira tudi veliko strokovnih knjig s področja psihologije glasbe. Pri žanrih ni izbirčna, ne mara pa psiholoških trilerjev in detektivk.

Najraje bere na poti, v avtu ali na letalu, ko gre na kakšna potovanja, v knjige pa se rada potopi tudi zvečer, pred spanjem.

