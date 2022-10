Temna plat slave: "Počutila sem se kot potrošno blago"

"Po premieri Iger lakote in ko sem osvojila še oskarja, sem se počutila kot potrošno blago. Za vsako odločitev se mi je zdelo, da jo namesto mene sprejema velika skupina ljudi," je ob robu filmskega festivala v Londonu dejala danes 32-letna igralka Jennifer Lawrence. Pri tem se je spominjala obdobja pred desetimi leti, ko jo je pri 22 letih med zvezde izstrelil prvi film iz franšize Igre lakote, nato pa je za vlogo v filmu Za dežjem posije sonce (Silver Linings Playbook) dobila še oskarja.

"Ko zdaj pomislim na to, se nočem spominjati let, ki so sledila, ker preprosto nisem imela nadzora," je dejala in dodala, da je šele v zadnjem času spet prepoznala lastno identiteto in prevzela nadzor nad njo.

Jennifer Lawrence leta 2013, ko je osvojila oskarja za najboljšo glavno igralko. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

V preteklih nekaj letih so jo velike spremembe doletele tudi v zasebnem življenju. Potem ko se je pred petimi leti razšla z znanim režiserjem Darrenom Aronofskym, se je leta 2019 poročila z galeristom Cookom Maroneyjem, s katerim sta februarja letos dobila sina.

"Vse od svojega 18. leta v vseh filmih igram podobne vloge," je pred kratkim dejala v intervjuju za Vogue, "zanima me, ali se mi bo zdaj, ko sem starejša in imam otroka, končno uspelo izviti iz tega."