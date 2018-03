Tema, ki ruši internet: katera zvezdnica je ugriznila Beyonce v obraz?

Incident se je, po pripovedovanju igralke Tiffany Haddish, zgodil na decembrski zabavi, ki se je je Beyonce udeležila skupaj z možem Jay Z-jem. Nenadoma je pevka zgrabila svojega moža in ga odpeljala v zadnji del sobe, zaradi česar je Haddisheva takoj vedela, da je nekaj narobe. "Takrat je mimo prišla Beyoncejina prijateljica in rekla: 'Si lahko misliš, da je psica pravkar ugriznila Beyonce?'" je za GQ povedala igralka, a je ime tiste, ki je storila nekaj tako nezaslišanega, obdržala zase.

Je pa povedala, da je takoj stopila pevki v bran: "Rekla sem ji, da bom pretepla to, ki jo je napadla, pa je Beyonce vztrajala, naj se pomirim in raje zabavam naprej. Rekla mi je: 'Tiffany, ne. Ne počni tega. Psica je na drogah. Ne da je opita, na drogah je. Sicer ni takšna. Sprosti se.'" Haddish je na zabavi skupaj s pevko posnela tudi selfija, na katerem Beyonce skriva levo stran obraza. In prav ta fotografija je zdaj dokaz številka ena za tiste, ki so odločeni razkriti, kdo je napadalka in kaj se je dogajalo na zabavi. Na družbenih omrežjih so si omislili tudi značko #WhoBitBeyonce (Kdo je ugriznil Beyonce, op. p.).

A post shared by Tiffany Haddish (@tiffanyhaddish) on Dec 22, 2017 at 10:26am PST

Pevkini oboževalci pa niso edini, ki hočejo izvedeti ime, tudi nekateri zvezdniki so izjemno radovedni. Žena Johna Legenda, voditeljica in manekenka Chrissy Teigen, se je oglasila na primer na Twitterju in izjavila, da ji na pamet pade ena sama oseba, ki je bila na omenjeni zabavi in ki bi bila sposobna narediti kaj takšnega. "Ne morem pa vam povedati imena. Je pa najhujša," je med drugim tvitnila, že nekaj trenutkov kasneje pa svojo izjavo preklicala: "Ni bila oseba, ki sem jo imela v mislih in za katero mislim, da je najhujša od vseh."

Tiffany Haddish je bila tista, ki se je razgovorila o incidentu na decembrski zabavi. Foto: Getty Images V javnost je prišel tudi seznam gostov kontroverzne decembrske zabave in med zvezdnicami, ki bodejo v oči, so pevka Rihanna ter igralki Sara Foster in Sanaa Lathan. Zadnji sta se zaradi ugibanj, ali je katera od njiju ugriznila Beyonce, pošalili na družbenih omrežjih. "Res ste smešni. Pod nobenim pogojem nisem ugriznila Beyonce, če bi jo, pa bi šlo kvečjemu za ljubezenski ugriz," je na Twitterju zapisala Lathanova, Fosterjeva pa je tvitnila: "Laska mi, da kdorkoli misli, da bi lahko prišla tako blizu Beyonce."

Pevkini tiskovni predstavniki za zdaj dogodka, o katerem se je Tiffany Haddish razgovorila v intervjuju za GQ, niso želeli komentirati.