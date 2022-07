Teden dni po poroki je igralec že povsem izčrpan #foto

Ben Affleck in Jennifer Lopez sta ves pretekli konec tedna izrabila za aktivno raziskovanje Pariza, kamor sta se odpravila na poročno potovanje po poroki v Las Vegasu.

Ob večerih so ju videvali v restavracijah, čez dan sta se sprehajala po pariških ulicah, v nedeljo, ko je Jennifer Lopez praznovala 53. rojstni dan, pa sta si mesto ogledala še med plovbo po Seni.

Foto: Profimedia

Na turistični ladjici so se jima pridružili njuni otroci iz prejšnjih zakonov, njegovi hčerki Violet in Seraphina ter njena dvojčka Maximilian in Emme.

Natrpan urnik poročnega potovanja pa je očitno zelo utrudil Afflecka, saj je na krovu ladjice zadremal kar sede.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Ben Affleck in Jennifer Lopez sta se poročila pred dobrim tednom dni, 16. julija, obred pa je ona opisala kot "najboljšo mogočo poroko, kar bi si jo lahko zamislila".

"Ljubezen je čudovita, ljubezen je dobra in je, kot se je izkazalo, potrpežljiva. Počakala je 20 let," je še zapisala ob fotografijah s poroke in ob tem merila na to, da sta bila z Affleckom par že v začetku tega tisočletja, a sta se nato leta 2004 razšla. Zvezo sta znova obudila lansko pomlad.

