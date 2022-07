Jennifer Lopez in Bena Afflecka ujeli na poročnem potovanju #foto

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta si za poročno potovanje izbrala Pariz, svetovno prestolnico ljubezni. Tam so ju paparaci ujeli med sproščenim sprehajanjem po ulicah ter na romantični večerji v eni od pariških restavracij, spremljali sta ju Affleckovi hčeri Violet in Seraphina.

Da sta se v soboto poročila, je pevka in igralka potrdila v e-novičniku, ki ga pošilja svojim oboževalcem. V njem je obred v lasvegaški kapelici opisala kot "najboljšo možno poroko, kar bi si jo lahko zamislila."

"Ljubezen je čudovita, ljubezen je dobra in je, kot se je izkazalo, potrpežljiva. Počakala je 20 let," je še zapisala ob fotografijah s poroke in ob tem ciljala na to, da sta bila z Affleckom par že v začetku tega tisočletja, a sta se nato leta 2004 razšla. Zvezo sta znova obudila lansko pomlad.

