Sum okužbe zaradi koronavirusa je dosegel tudi učence zasebne šole, ki jo obiskujeta britanska prestolonaslednika princ George in njegova mlajša sestrica princesa Charlotte. Kot so sporočili iz ustanove, je nekaj učencev v samoizolaciji. Po zadnjih podatkih je v Britaniji z novim koronavirusom okuženih 20 ljudi, ena oseba je danes umrla.

Šestletni princ George in štiriletna princesa Charlotte obiskujeta šolo Thomas Battersea v Londonu. Kot je včeraj za javnost potrdil predstavnik šole, je nekaj učencev zaradi suma okužbe z novim koronavirusom v samoizolaciji.

Učenci čakajo na rezultate testov

"Kot vse šole tudi v naši ustanovi resno obravnavamo potencialna tveganja s širjenjem koronavirusa covid-19. V ta namen sledimo vsem vladnim napotkom glede preprečevanja okužbe kot tudi obravnavi primerov zaposlenih in učencev, za katere obstaja sum, da so bili izpostavljeni koronavirusu oziroma kažejo bolezenske simptome," so zapisali v izjavi.

Tako sta ju na prvi šolski dan pospremila starša Kate in William.

"Trenutno imamo majhno število učencev, ki so bili testirani na novi koronavirus in te osebe so, dokler čakajo na rezultate testov, v domači samoizolaciji, tako, kot to določajo vladni napotki," so še dejali in zagotovili, da so o razmerah na šoli že obvestili starše učencev - med njimi tudi britanskega princa Williama in vojvodinjo Kate Middleton.

Kraljeva družina se še ni odzvala

Britanska kraljeva družina oziroma Kensingtonska palača še ni podala izjave glede navedb o sumu na koronavirus na šoli Thomas Battersea. Sicer pa se šola nahaja približno šest kilometrov od Kensingtonske palače, v kateri živi William z družino.

Šolo obiskuje približno 550 otrok. Princ George trenutno obiskujte tretji razred, princesa Charlotte pa prvi. Leta šolnina za obisk pouka znaša 23 tisoč funtov (približno 27 tisoč evrov).