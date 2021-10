Srbski tabloid napadel Severino: Prepovejte ji vstop v državo

Hrvaška pevka Severina je ta teden razkrila, da se je z novo regionalno TV-mrežo, ki nastaja na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini, dogovarjala o sodelovanju. Na televiziji, ki bo nosila ime Una TV, naj bi vodila pogovorno oddajo, a je sodelovanje odpovedala, ko je izvedela, kdo stoji za tem televizijskim projektom.

"Za sodelovanje smo se že dogovorili, začeli smo že sestavljati ekipo, nato pa se je v medijih pojavila informacija, da gre za 'Dodikovo televizijo', in moje ime se je nenadoma začelo pojavljati ob njegovem," je za časopis Večernji list pojasnila Severina. Pri tem je merila na vodjo bosanskih Srbov Milorada Dodika, čigar sin Igor je solastnik te televizijske mreže.

"Izkazalo se je, da bi resnično šlo za partnerstvo z družino Dodik, jaz pa nočem sodelovati v projektu, povezanem z osebo, ki na najhujše mogoče načine žali ženske in ki zanika genocid v Srebrenici," je še dejala hrvaška pevka.

Kažeš zašto ne želiš raditi na Baja TV, desi ti se ovo.



Srbija 2021. pic.twitter.com/Bg2akI0yDj — ET (@EdinTuzlak) October 7, 2021

Po teh besedah pa so jo v četrtek v Srbiji ostro napadli v tabloidu Informer, ki sicer velja za medij, naklonjen srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Severino so na naslovnici oklicali za "ustaško smet", zapisali, da sovraži Srbe in da bi ji bilo treba prepovedati vstop v državo, ter jo uvrstiti na "črni seznam", na katerem naj bi bilo že več glasbenikov, ki so kritizirali Srbijo.

Severina se na zapise ni neposredno odzvala, je pa na Instagramu ob posnetku s svojega koncerta v Zürichu zapisala: "Za trenutek z informativnega preklopimo na zabavni program ..."

