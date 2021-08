Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Sodba navaja, da nikoli ni bilo razloga, da se mi odvzame otroka. Mreža uveljavljenih posameznikov mi je prinesla 20 mesecev žalosti in osem let sodnega pekla," je pevka Severina sporočila hrvaškim medijem po tem, ko je na nedeljskem koncertu občinstvu razkrila, da se njen sin Aleksander vrača k njej.

Sodišče je namreč odločilo, da si lahko od zdaj Severina in njen nekdanji partner in Aleksandrov oče, Milan Popović, skrbništvo nad devetletnim sinom delita. Deček je doslej skoraj dve leti živel le pri očetu, mamo pa je videval 88 ur na mesec.

"Vem, da ni konec, vem pa tudi, da se otrok vrača domov vsaj za polovico časa. Bitka je dobljena in hvala vsem, ki ste z mano, ki ste verjeli v sistem in poštenost," je o tem še izjavila 49-letna pevka.

Njen odvetnik Mate Matić je ob tem pojasnil, da zdaj čakajo le še na podrobnosti o deljenem skrbništvu – ali se bodo lahko starši sami dogovorili o podrobnostih, sicer bo to v nasprotnem primeru določilo sodišče.

Sodišče ji je med drugim prepovedalo objavo sinovih fotografij na družbenih omrežjih. Foto: Vid Ponikvar

Spor o skrbništvu traja že skoraj osem let

Gre za preobrat v zgodbi o boju za skrbništvo, ki ga že leta spremlja tudi širša javnost, saj je sodišče leta 2019 skrbništvo dodelilo Popoviću.

Severina ni skrivala, kako skrušena je bila zaradi tega, nazadnje je o tem spregovorila konec julija, ko je na Instagramu delila ganljiv zapis, v katerem je med drugim dejala: "20 mesecev je minilo, odkar so mojega sina izselili iz njegovega doma, v katerem je mirno živel sedem let in pol. Brez vprašanja, grobo, isti dan ... Še begunce izseljujejo skupaj z mamami."

Aleksander se je rodil februarja 2012, Severina in Milan pa sta se razšla že oktobra istega leta. Pozneje sta sicer zvezo obnovila, a sta se dokončno razšla avgusta 2013. Spor, povezan s skrbništvom, se vleče vse odtlej.