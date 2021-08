Karikatura o Severini sprožila polemike: je to humor ali šovinizem?

Karikaturist Nikola Plečko, bolj znan pod psevdonimom Nik Titanik, je eden najbolj znanih mojstrov karikature na Hrvaškem. Njegovi izdelki praviloma naletijo na odobravanje in smeh, z najnovejšo karikaturo, v kateri se je pošalil na račun hrvaške zvezdnice Severine, pa je sprožil precej nenaklonjenih odzivov.

Narisal je pogovor dveh zapornikov o črticah, vrezanih v zid. Prvi vpraša: "Ali s tem označuješ leta, ki si jih preživel v zaporu," drugi pa odvrne: "Ne, to so velike ljubezni cajke nacionale" (oznaka za pevko, ki jo na Hrvaškem med drugim kličejo tudi Seve nacionale, op. p.). Ob karikaturi je Plečko zapisal še: "Kdo je naslednji?"

Karikatura je na Facebooku, kjer jo je objavil, sprožila nemalo zgražanja, njegovi sledilci so mu med drugim očitali, da je šovinistična in da z njo potrjuje dvojna merila pri odnosu javnosti do moških in žensk.

"Klasika. Ko ženska za sabo pusti več moških, je cipa in jo je treba kamenjati. Ko pa gre za moškega, je frajer, pred njim raztegnejo rdečo preprogo," je zapisala ena od karikaturistovih sledilk: "Severine ne poslušam niti ji ne sledim, toda takšnih šovinističnih provokacij ne odobravam."

Več njegovih sledilcev je poudarilo, da je na hrvaški estradi tudi precej moških, ki so bili do zdaj že večkrat poročeni, pa se iz tega nihče ne norčuje.

Nekateri pa so se karikaturistu postavili tudi v bran. "Mislim, da ta karikatura ni uperjena proti Severini, ampak proti tistim, ki se hranijo s štetjem njenih partnerjev, z njenim zasebnim življenjem nas bombardirajo, ker narod to zanima. Ljudje radi vtikajo nosove v tuja življenja, ker jim je lastno dolgočasno," je zapisala ena od njegovih sledilk.

