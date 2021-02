Srbska diva jo je znova pokazala #foto

42-letna srbska glasbenica Jelena Karleuša se je tokrat odločila, da bo pozirala v beli opravi. Odeta v skromen bikini, na pol odrezan pulover in v belih supergah ter modnim dodatkom na stegnu je fotografijo pospremila z angleškim zapisom "Vidim trojno".

Ker pa je bil spodnji del bikinija v obliki tangic, je na ogled postavila tudi svojo izklesano zadnjico, na katero je, če sklepamo po objavah in nekaterih modnih kombinacijah, izjemno ponosna in jo rada razkazuje. S tem pa je tako znova razveselila svojih več kot dva milijona sledilcev, ki jih njena nečimrnost nad lastnim telesom sploh ne moti.

Še več − pod objavo se je vsulo komentarjev, ki hvalijo in občudujejo lepoto njenega telesa. In če so ji nekateri večinoma pripeli ognjeni emoji, ali zgolj na kratko pripisali, da je top, se v poplavi takšnih in drugačnih odzivov najdejo tudi taki, ki se bolj kot nad Karleušinim izklesanim telesom in napeto zadnjico navdušujejo nad supergami. Pevka se na te komentarje ni odzvala.