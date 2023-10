Sofia Vergara na večerji z domnevnim novim izbrancem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

51-letna igralka si je s kirurgom Justinom Salimanom privoščila sproščen zmenek in večerjo.

Igralko Sofio Vergara so fotografi ujeli z domnevnim novim izbrancem, s katerim si je v restavraciji na Beverly Hillsu privoščila zmenek in večerjo.

51-letna hollywoodska igralka Sofia Vergara si je pretekli konec tedna z domnevnim novim izbrancem, ortopedskim kirurgom Justinom Salimanom, na Beverly Hillsu v Kaliforniji privoščila večerjo. Fotografi so zvezdnico ujeli ob odhodu iz restavracije, ki jo je zapustila skupaj s Salimanom.

Pred kratkim ločena igralka je delovala sproščeno in nasmejano. Foto: Profimedia

Vergara je s Salimanom večerjala v isti restavraciji, v kateri je svoj 43. rojstni dan praznovala Kim Kardashian. Vergara si je za večerjo oblekla črn čipkast korzet in bordo rdeče hlače, ki jih je kombinirala s črnimi čevlji s peto in rdečo torbico. Njen novi, 49-letni izbranec si je oblekel preprostejša oblačila: kavbojke je kombiniral s temnomodro srajco in si obul rjave čevlje.

Letos se je ločila po sedmih letih zakona

Kot smo že poročali, se je igralka julija po sedmih letih zakona razšla z igralcem Joejem Manganiellom, kar sta takrat potrdila v skupni izjavi za javnost. Vergara in Manganiello sta se sicer poročila novembra 2015 po dobrem letu zveze, zvezdnica pa ima iz prvega zakona zdaj že odraslega sina.

Foto: Profimedia

Njen novi izbranec Saliman je bil poročen z igralko Bree Turner, ki je igrala v seriji Grimm in komediji Grda resnica. Skupaj sta bila deset let in imata dva otroka, ločila pa sta se leta 2018.

