Pred kakšnimi štirimi leti je turški mesar in gostinec Nusret Gökçe čez noč postal zvezda. Svetovni splet je namreč odkril posnetke, kako Turk boža, reže, predvsem pa na samosvoj način soli meso, in nenadoma ga je poznal ves svet.

Prijel se ga je ljubkovalni vzdevek Salt Bae, od takrat pa je odprl vrsto restavracij po vsem svetu, kamor radi zahajajo tako zvezdniki kot običajni smrtniki, ki si želijo uzreti Nusreta in z njim posneti kakšen selfi.

Eden od njegovih teatralnih nastopov:

Tokrat pa se je Salt Bae znašel v medijih, ker bo moral na sodišče. Ameriški umetnik William Hicks ga namreč toži zaradi domnevne kršitve avtorskih pravic.

Hicksa je turški kulinarični zvezdnik leta 2017 najel za izdelavo stenske poslikave v njegovi restavraciji v Miamiju, ki je prikazovala Gökçeja v njegovi značilni drži med soljenjem mesa, podobne poslikave je umetnik pozneje ustvaril tudi v njegovih drugih restavracijah po svetu.

Hicksa pa je zmotilo, da so podobo, ki jo je naslikal, nato uporabili tudi na jedilnih listih, embalaži za hrano in drugod, ne da bi za to pridobili njegovo dovoljenje. Zaradi tega od Gökçeja zahteva odškodnino v višini petih milijonov ameriških dolarjev oziroma dobrih štirih milijonov evrov.

Gökçe oziroma Salt Bae se je sicer v pravnih sporih znašel že večkrat. Leta 2019 so ga tožili zaposleni v njegovih restavracijah v Miamiju in New Yorku, češ da jim je izplačeval premajhne plače, da ni plačeval nadurnega dela in da jih je prikrajšal pri napitninah. Letos pa ga je gradbeno podjetje iz Teksasa tožilo, ker naj bi jim dolgoval skoraj 800 tisoč evrov za dela v njegovi restavraciji v Dallasu.

A kot se zdi, Turka tožbe ne obremenjujejo preveč, prav tako ga ni ustavila pandemija koronavirusa. Ob Dallasu je namreč novo restavracijo odprl tudi v Bostonu, napoveduje pa že odprtje novega lokala v Londonu.

