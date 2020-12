Slavni igralec neprepoznaven po diagnozi raka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec Jeff Bridges, ki je 4. decembra praznoval 71. rojstni dan, je na Instagramu razkril, kaj se mu dogaja v mesecih po tem, ko so mu odkrili limfom.

"To so najnovejši podatki," je zapisal ob fotografiji, na kateri pozira z novim članom svoje družine, "počutim se dobro, obril sem si glavo, nabavil kužka Montyja in imel rojstni dan - 71.".

Bridges sicer po tem, ko je pred dvema mesecema razkril, da boleha za rakom, na družbenih omrežjih ni več veliko objavljal. Konec oktobra se je ob fotografiji z zdravljenja vsem zahvalil za podporo, sicer pa je ves čas dobrodelno aktiven, ukvarja se predvsem s pomočjo tistim, ki so med pandemijo koronavirusa ostali brez prihodkov.

Oglejte si še: