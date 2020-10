Jeff Bridges sporočil, da ima raka

Jeff Bridges je v ponedeljek prek Twitterja sporočil, da je zbolel za rakom limfatičnega sistema oziroma limfomom. "Na dan je prišlo novo s*anje," je 70-letni igralec sporočilo začel kot Model oziroma The Dude, njegov nepozaben lik iz filma Veliki Lebowski, "odkrili so mi limfom. Čeprav je to resna bolezen, imam k sreči odlično ekipo zdravnikov in napovedi so dobre. Zdaj začenjam z zdravljenjem in obveščal vas bom, kako mi gre."

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

"Globoko hvaležen sem za ljubezen in podporo moje družine in prijateljev, hvala vam za molitve in dobre želje," je še tvitnil igralec in pozornost, ki jo je vzbudil s sporočilom o bolezni, izkoristil še za poziv Američanom, naj se udeležijo predsedniških volitev. "Prosim, ne pozabite voliti," je zapisal, "ker smo vsi skupaj v tem."