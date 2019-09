Simptomi raka limfatičnega sistema so lahko tudi zelo splošni

Na današnji dan obeležujemo svetovni dan ozaveščanja o limfomu. Gre za rak limfatičnega sistema, najpogostejši znak pa so neboleče povečane bezgavke na vratu, pod pazduho ali v dimljah. Simptomi bolezni so lahko tudi zelo splošni, kot je na primer nočno potenje, nepojasnjena vročina, izguba telesne teže in utrujenost.

Med možne simptome spadajo tudi kašelj, zasoplost ter dolgotrajno srbenje po celem telesu, pri nekaterih oblikah pa tudi povečana vranica, napetost v trebuhu ter kožni izpuščaj.

Limfom predstavlja najpogostejšo obliko krvnega raka in tretjo najpogostejšo obliko raka pri otrocih. Kljub temu, da milijon ljudi po svetu živi s to boleznijo, veliko število ljudi še vedno ne ve, da obstaja in da gre za življenjsko nevarno obliko raka, je zapisano na spletni strani mednarodne koalicije Lymphoma Coalition.

Obstaja več kot 80 podtipov limfomov

Obstaja več kot 80 podtipov limfomov, ki se jih v grobem deli na Hodgkinov in ne-Hodgkinov limfom, vsi pa imajo različne metode diagnosticiranja in zdravljenja. Zaradi tega je zelo pomembno, da strokovnjak za limfom pravilno diagnosticira podtip, opozarjajo v koaliciji.

Vzroki za nastanek limfomov ostajajo pri večini oblik neznani. Stroka pa opozarja, da sta pri preventivi pomembna vzgoja in izobraževanje za zdrav način življenja in za čim zgodnejše odkrivanje bolezenskih znakov.

Svetovni dan ozaveščanja o limfomu je bil prvič obeležen leta 2004, nastal pa je na pobudo koalicije Lymphoma Coalition, ki povezuje 38 združenj bolnikov z vsega sveta.

Foto: Metka Prezelj

Bolnikom na voljo celosten brezplačen program rehabilitacije

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo L&L v partnerstvu z Združenjem hematologov Slovenije izvaja celosten in brezplačen program celostne rehabilitacije bolnikov s krvnimi raki, ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje.

Program se sestoji iz fizikalnega, prehranskega in psihosocialnega modula ter različnih dodatnih oblik svetovanja in pomaga preprečevati neželene učinke težkega zdravljenja. Za zdaj se program izvaja v Ljubljani in Mariboru, zaključujejo dogovore za Novo Gorico.

"Rezultati prvih sto bolnikov, ki so zaključili program, so odlični. Še bolj smo zadovoljni z dejstvom, da so bolniki s krvnimi raki dobili novo možnost in upanje za boljšo kakovost življenja in hitro okrevanje," je na nedavni novinarski konferenci poudarila izvršna direktorica Kristina Modic in dodala, da si v združenju želijo, da bi bil program dostopen prav v vseh slovenskih regijah.

Prvi dogovori kažejo, da bo v začetku naslednjega leta program lahko zaživel poleg Ljubljane in Maribora tudi v Novi Gorici in v Novem mestu. A le, če bodo uspeli zbrati dovolj finančnih sredstev, zato se s pozivom k donaciji obračajo na vso slovensko javnost.

Vaša življenjska doza pomaga hitreje nazaj v življenje Interes, ki ga bolniki in zdravstvene institucije kažejo po celotni Sloveniji, pa je žal pogojen s finančnimi sredstvi. Program že vse od začetka izvajanja sofinancira Ministrstvo za zdravje, vendar ne v celoti, zato se morajo v Združenju L&L s prošnjo k donaciji obrniti tudi na podjetja in posameznike.



V jesenskem pozivu tako nagovarjajo, da jim doniramo našo življenjsko dozo. Tako, ki pomaga vračati v življenje, in jo lahko realiziramo v treh oblikah: kot donacijo na TRR, kot SMS donacijo ali preprosto z namenitvijo 0,5 % dela dohodnine za donacije. Podrobnosti glede možnosti doniranja so na voljo na spletni strani www.nazajvzivljenje.si ali prek maila limfom.levkemija@gmail.com . Za življenjsko dozo se izvajalci programa lepo zahvaljujejo.

Foto: Metka Prezelj

Pomembna je aktivnost bolnikov

Hematologinja in strokovna vodja programa Irena Preložnik Zupan je izpostavila, da je zdravljenje krvnih rakov zelo naporno in zahtevno, saj so bolniki ob koncu terapije v večini primerov izmučeni, brez moči, zato je pomembno ozaveščanje bolnikov o tem, kako pomembna je stalna aktivnost. "Bolniki se morajo zavedati, da lahko z lastno aktivnostjo in pravilno prehrano ter če so čustveno stabilni, hitreje pripomorejo k poteku zdravljenja in vrnitvi nazaj v življenje," je pojasnila.

Najbolj očiten napreden sodelujočih v programu se je pokazal pri fizičnih lastnostih

Inštitut za biostatiko in medicinsko informatiko ljubljanske medicinske fakultete je obdelal podatke prvih 40 sodelujočih v programu, v katerem bolnik ostane pol leta.

"Najbolj očiten napredek se je pokazal pri analizi primerjave podatkov v fizikalnem modulu, kjer so vsi napredovali, tudi pri prehranskem modulu je izboljšanje, pri psihološkem pa opažamo, da so se ob zaključku programa izboljšali", je pojasnila Maja Perme Pohar z inštituta, ki je tudi opravila analizo rezultatov.

"Uspešnost programa je jasna potrditev in spodbuda tudi stroki, predvsem pa našim prizadevanjem, da program postane del širšega bolnišničnega pristopa nasploh. Verjamem da čez 20 ali 30 let temu bo tako. Seveda pa so nujni vsi koraki, ki jih opravljamo danes in verjamem, da prav vsaka donacija pripomore k uresničevanju tega cilja," pojasnjuje Samo Zver, predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo UKC LJ.