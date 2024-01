Slavna manekenka razkrila: Oba sva jokala

Petindvajsetletna manekenka Sofia Richie, hči znanega pevca Lionela Richiea, bo prvič postala mama. Veselo novico je Richiejeva sporočila na družbenem omrežju Instagram, kjer je delila nosečniške fotografije, ki so nastale za ekskluzivni intervju za revijo Vouge.

V intervjuju je povedala, da se je v zadnjih šestih mesecih, odkar pod srcem nosi otroka, naučila več, kot prej v vsem svojem življenju. Za nosečnost je izvedela precej zgodaj, v četrtem tednu. Ko se je vrnila iz tedna mode v Milanu, je zaradi slabega počutja naredila test nosečnosti in ta je bil pozitiven. "Potem sem naredila še tri teste in vsi trije so bili pozitivni. Elliot je bil tako vesel, oba sva jokala. Bilo je noro in presenetljivo, lahko bi kričala," se prvih trenutkov čiste sreče spominja Richiejeva.

Na začetku sta nosečnost skrivala pred prijatelji, povedala sta le svojim staršem, bodočim babicam in dedkom. Zdaj sta se odločila novico deliti s širnim svetom. V intervjuju je Richiejeva celo razkrila, da pričakujeta deklico.

Bodoča starša sta se zaročila leta 2022, usodni da pa dahnila leto kasneje, aprila 2023 v luksuznem hotelu Cap-Eden-Roc v Antibesu v Franciji.

Manekenka je bila pred tem več let v zvezi s Scottom Disickom, nekdanjim partnerjem Kourtney Kardashian.