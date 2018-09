Škandal na pogrebu Arethe Franklin: Pastor naj bi otipaval Ariano Grande

Posnetki pastorja, ki mlado pevko drži v objemu, so zaokrožili po spletu in razburili javnost. Mnogi namreč menijo, da je pastor pevko držal previsoko nad pasom in se rahlo dotikal njenih prsi.

Zdelo se je, da je pevki ob tem izjemno neprijetno, saj se je skušala držati čim bolj daleč stran od njega.

Pastor: Nikoli nisem imel namena, da bi se dotikal prsi žensk

Pastor je po plazu kritik pojasnil, da je med pogrebno slovesnostjo kraljice soula objel vse umetnike, moške in ženske. "Nikoli nisem imel namena, da bi se dotikal prsi žensk," je dejal.

Menil je, da je mogoče prestopil mejo in da je bil s pevko preveč domač. Zdaj mu je za njegovo obnašanje žal. Številni so se sicer obregnili tudi ob oblačilo 25-letnice. Pevka je namreč za pogrebno slovesnost izbrala kratko črno obleko.

Creepy pastor gropes a horrified Ariana Grande at #ArethaFranklinFuneral pic.twitter.com/yaLWQDgcJH — Spurdo Spärde (@spardexddd) August 31, 2018

Pogreb Franklinove trajal kar osem ur

Na maratonskem, kar osem ur trajajočem pogrebu so se v Detroitu v petek še zadnjič poslovili od kraljice soula, pevke Arethe Franklin. Pogrebna slovesnost, ki so se je udeležili številni zvezdniki, je minila v znamenju gospela, hvalnic, pridige in tudi smeha.

Franklinova je za posledicami raka umrla 16. avgusta, stara je bila 76 let.